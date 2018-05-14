Источник рассказал о составе нового правительства

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранят посты в обновленном кабмине, рассказал РИА Новости источник в парламенте.
"Гордеев и Силуанов, скорее всего, будут совмещать посты вице-премьеров и министров", — сказал собеседник агентства.
По его словам, вероятно, останется в правительстве и.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров. При этом и.о. министра транспорта Максим Соколов, и.о. министра сельского хозяйства Александр Ткачев, и.о. министра по делам Открытого правительства Михаил Абызов уйдут со своих постов.
Эту информацию подтвердил и другой источник в парламенте.
Отставка правительства
Своими заместителями Медведев предложил назначить Антона Силуанова, Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Юрия Борисова, Ольгу Голодец, Максима Акимова и Константина Чуйченко.
Восьмого мая Госдума утвердила Медведева главой кабмина.