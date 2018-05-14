Кудрин рассказал, чем будет заниматься на посту главы Счетной палаты

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, выдвигаемый фракцией "Единая Россия" на должность руководителя Счетной палаты заявил, что в статусе главы СП РФ будет активно работать с правительством в части выполнения майского указа президента.

"Большая часть работы будет ориентирована на оценку, анализ выполнения стратегических целей, указа майского президента, государственных программ. Я думаю, мы будем достаточно серьезным органом по мониторингу и разработке предложений", — сказал Кудрин журналистам.