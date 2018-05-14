Путин отметил развитие сотрудничества между Россией и Киргизией

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Сотрудничество России и Киргизии неплохо развивается по ряду традиционных направлений, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.

Путин отметил, что рад возможности обсудить насущные вопросы. "На мой взгляд, есть о чем поговорить, хорошие примеры сотрудничества есть. У нас ряд направлений, которыми мы занимаемся традиционно, и в целом они двигаются неплохо, на мой взгляд", — сказал он.

"Сегодня будет возможность поговорить и в широком составе с коллегами по развитию нашего сотрудничества в рамках нашей экономической организации, которая, на мой взгляд, создает необходимые условия для расширения сотрудничества и взаимодействия", — добавил глава российского государства, говоря о Евразийском экономическом союзе. В понедельник в Сочи пройдет заседание Высшего евразийского экономического совета.

Жээнбеков поблагодарил Путина за встречу и за возможность обсудить вопросы сотрудничества. "В первую очередь, я хочу поздравить вас с официальным вступлением в должность президента РФ. Под вашим руководством Россия добилась важных, больших успехов. Я убежден, под вашим руководством Россия еще больше добьется успехов в своем развитии во внутренней и внешней политике", — сказал президент Киргизии.

Он отметил, что с начала года активизировался диалог двух стран практически на всех направлениях и уровнях сотрудничества. "Я еще раз хочу подтвердить курс Киргизстана на усиление многостороннего взаимодействия с нашим стратегическим партнером, главным союзником — Россией", — добавил он.