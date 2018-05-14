Кудрин заявил, что хочет сделать работу Счетной палаты более открытой

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин в ходе встречи с президиумом фракции "Единая Россия" заявил, что хочет сделать работу Счетной палаты России еще более открытой для общества, сообщил первый замруководителя ЕР Андрей Исаев по итогам консультаций.

Кудрин в понедельник в Госдуме провел консультации с президиумом фракции ЕР. Участие во встрече также принимал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Один из участников заседания фракции сообщил РИА Новости, что Кудрин согласился занять пост председателя Счетной палаты.

"Он (Кудрин) нам сегодня сказал, он хочет сделать работу Счетной палаты еще более открытой для общества для того, чтобы этот инструмент стал инструментом и парламентского, и в широком смысле общественного контроля за тем, как расходуются бюджетные средства", — заявил Исаев журналистам.