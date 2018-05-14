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Политика

Госдума рассмотрит ряд резонансных законопроектов в весеннюю сессию

10:3414.05.2018
(обновлено: 10:37 14.05.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкГосдума РФ. Архивное фотоГосдума РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Госдума РФ в ближайшее время рассмотрит ряд резонансных законопроектов, связанных с ответными мерами России в отношении США, с предполагаемым введением ответственности за соблюдение санкций против РФ и соответствующих изменениях в КоАП РФ, а также о возможном изменении пенсионного возраста, распространении ложной информации в соцсетях, курении в аэропорту и совершенствовании избирательного законодательства.

Ответные меры на действия США

Госдума РФ 15 мая рассмотрит законопроект, который дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Президент США Дональд Трамп после объявления о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018 года
© AP Photo / Evan Vucci
Все против США: слово "санкции" пора забыть

Соответствующий документ главы думских фракций совместно с председателем ГД 13 апреля внесли в нижнюю палату парламента.

Спикер ГД Вячеслав Володин выступил за введение ответственности, не исключая уголовную, в отношении тех, кто в своей деятельности на территории РФ будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств.

Ранее несколько комитетов верхней и нижней палат парламента обнародовали свои предварительные отзывы на законопроект, в которых выразили поддержку.

Ответственность за соблюдение санкций

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за введение ответственности, не исключая уголовную, в отношении тех, кто в своей деятельности на территории РФ будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Госдуму внесли проект о наказании за соблюдение в России западных санкций

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил, что Госдума разработает законопроект о введении уголовной ответственности для физических лиц за соблюдение американских санкций на территории России и что его могут принять до конца весенней сессии.

Источник РИА Новости в Госдуме пояснил, что законопроект об ответственности за соблюдение в России санкций против РФ вводит наказание в виде лишения свободы до четырех лет и штрафы до 600 тысяч рублей для физических лиц.

Володин предполагает, что первое чтение законопроекта состоится 17 мая, второе — 22 мая, третье — 24 мая и его будут рассматривать синхронно с законопроектом об ответных мерах на американские санкции.

По словам председателя Госдумы, поправки в КоАП об ответственности за соблюдение санкций против РФ планируют внести в ГД до конца мая и рассмотреть до конца весенней сессии, а законопроект об уголовной ответственности для физических лиц за исполнение в России санкций США планируется внести в 14 мая.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

Пенсионный возраст

Правительство РФ подготовит предложения по пенсионному возрасту и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе, заявил Дмитрий Медведев, чью кандидатуру для переутверждения на пост главы кабмина поддержала Госдума.

Девушка на рабочем месте в офисе. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Россияне назвали оптимальный пенсионный возраст

Инициативы правительства России по пенсионному возрасту будут рассмотрены с привлечением широкого круга экспертов, пояснил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Лидер эсеров Сергей Миронов заявил РИА Новости ранее, что "Справедливая Россия" будет голосовать против инициативы о повышении пенсионного возраста в РФ.

Коммунисты тоже отказалась поддержать идею повышения пенсионного возраста. Вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников сказал агентству, что фракция не поддерживает идею повышения в России пенсионного возраста и считает, что в нынешней социально-экономической ситуации в стране это недопустимо.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкДмитрий Медведев во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. 8 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. 8 мая 2018

Борьба с ложной информацией

Госдума 12 апреля приняла в первом чтении проект закона о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях, внесенный депутатами Госдумы от "Единой России" Андреем Альшевских и Сергеем Боярским. Законопроектом предлагается обязать владельцев соцсетей удалять по заявлению пользователей информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание ненависти и вражды, а также недостоверные данные, порочащие честь и достоинство другого лица. После ряда замечаний было принято решение доработать этот проект и внести его заново.

Антифейковый проект сайта МИД РФ на экране компьютера
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Неправдивая ложь или ложная правда: в чем суть феномена фейковых новостей

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) выявил целый ряд недостатков в проекте закона о борьбе с ложной и противоправной информацией в социальных сетях и предложил отклонить документ.

При этом зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова считает, что число инициатив, направленных на борьбу с распространением недостоверной информации, возросло на фоне трагических событий в Кемерово, но подобные предложения нужно рассматривать с экспертным сообществом.

Пассажиры в зале ожидания в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Подмосковный омбудсмен раскритиковал новые правила поведения в аэропортах
Курилки в аэропортах

Российские парламентарии в ближайшее время рассмотрят законопроект о возможном возвращении зон для курения в российские аэропорты. Депутат Госдумы Сергей Боярский (ЕР) в ноябре прошлого года внес соответствующий проект закона в нижнюю палату парламента. Фракция заявила, что поддерживает данную инициативу, отмечая, что такой шаг защитит здоровье некурящих граждан.

В министерстве здравоохранения РФ считают, что организация в аэропортах России зон для курения может повлечь за собой нарушение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без табачного дыма. Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал законопроект о возможности организации в российских аэропортах зон для курения и рекомендовал принять его в первом чтении.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Государственной Думы РФ

Совершенствование избирательной системы

Законопроект о праве голосовать на выборах в Госдуму на любом участке вне зависимости от места жительства в апреле был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. По словам автора инициативы, члена комитета государственному строительству и законодательству Виктора Пинского, прошедшие президентские выборы показали эффективность механизма, позволяющего проголосовать не по месту жительства.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЦИК хочет создать новую избирательную систему к следующим выборам

Ранее сообщалось, что коммунисты планируют в середине мая внести на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов, нацеленных на совершенствование избирательного процесса в России. Планируемые поправки будут более четко прописывать понятия "информирование" и "агитация".

Кроме того, поправки будут вноситься в закон о СМИ и в закон о выборах. В частности, коммунисты планируют "четко прописать в законе форму дебатов для кандидатов в президенты РФ", сформировать "четкую систему", которая будет "характеризовать возможность каждого кандидата", позволит иметь равный доступ к эфиру, а также позволит "в нормальном варианте общаться с населением".

Помимо этого, коммунисты предлагают прописать и нормы, связанные с использованием на избирательных участках комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Кроме этого, коммунисты планируют прописать в законодательстве "вопросы, связанные с регламентацией работы СМИ в ходе президентской кампании в рамках дебатов, не злоупотреблении свободы слова в СМИ".

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Политика
Комментарии
5 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Любовь Тамаркина
М-да, нашли главные проблемы:( Вообще не понимаю, как можно физическое лицо (не занимающее должность в госструктуре) может соблюдать или не соблюдать санкции? Ну не хочет частник с фирмой сотрудничать или в Ялте выступать- и что? Вы его принудите? Или сразу посадите? А трогательная забота о чистом воздухе на фоне нещадно коптящих возле того же аэропорта автобусов и машин - ну вообще верх ханжества. С ложными новостями ... Это надо будет всезх отследить, кто перепостил или переписал очередной фейк - хорошенькое занятие себе люди нашли, и наверное денежное. Или кто-то будет отслеживать всех написавших о нем худое слово, вместо того чтобы работать?:)
11:12
14.05.2018
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Филипп Загрядский
Ответные меры будут прежними - повышение цен на бензин, комуналку и продукты.))
11:10
14.05.2018
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