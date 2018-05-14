В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности за соблюдение санкций

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Россиян, которые способствуют введению ограничительных мер, предполагается лишать свободы на срок до трех лет и штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.
Авторами инициативы стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры парламентских фракций, первый вице-спикер от КПРФ Иван Мельников, первый вице-спикер от "Единой России" Александр Жуков и первый замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев.
Госдума планирует рассмотреть документ в первом чтении 17 мая, во втором — 22 мая, в третьем — 24-го числа, Совет Федерации — 30-го. В нижней палате отмечали, что под действие закона подпадут граждане, а для юридических лиц внесут отдельный законопроект об административной ответственности.
Контрсанкции
Он предполагает право правительства по решению президента вводить ряд ответных мер. В их числе — запрет или ограничение на ввоз определенной продукции и приостановка сотрудничества в определенных областях.
Позднее в законопроект включили поправку о поддержке отраслей, отдельных предприятий и моногородов, которые пострадали от санкций и ответных мер России.
Рассмотрение документа запланировано на 15 мая.