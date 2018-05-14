Силуанов определил свои основные задачи в новом правительстве

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Предложенный на пост первого вице-премьера Антон Силуанов рассказал, какие задачи поставил перед ним президент.
По его словам, именно исходя из этих задач и будет выстраиваться работа Минфина, Минэкономразвития и других ведомств.
Силуанов также отметил, что новая должность — это большая ответственность для него.
Кроме того, журналисты спросили его о возможном совмещении должностей первого вице-премьера и министра в новом правительстве.
"Еще никаких назначений не было. Во всяком случае председатель правительства озвучил то, что такое совмещение возможно", — сказал Силуанов и добавил, что окончательное решение будет принимать глава государства.