Силуанов определил свои основные задачи в новом правительстве

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Предложенный на пост первого вице-премьера Антон Силуанов рассказал, какие задачи поставил перед ним президент.

"Основная задача — обеспечить более высокие темпы роста, провести прорыв в экономике — первая задача. Вторая — необходимо провести целый ряд решений, которые необходимы для реализации задач, поставленных в послании, в указе", — заявил исполняющий обязанности министра финансов.

По его словам, именно исходя из этих задач и будет выстраиваться работа Минфина, Минэкономразвития и других ведомств.

Силуанов также отметил, что новая должность — это большая ответственность для него.

Кроме того, журналисты спросили его о возможном совмещении должностей первого вице-премьера и министра в новом правительстве.

"Еще никаких назначений не было. Во всяком случае председатель правительства озвучил то, что такое совмещение возможно", — сказал Силуанов и добавил, что окончательное решение будет принимать глава государства.