Митрохин переизбран главой московского отделения "Яблока"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Глава московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин переизбран руководителем местной организации партии, сообщает пресс-служба "Яблока".

"Яблоко" в субботу в Москве проводит конференцию столичного отделения, на которой будет избрано руководство местной организации на переходный период.

"Митрохин переизбран главой. 38 "за", 10 "против", — сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

Ранее пресс-служба партии информировала, что "Яблоко" объявило о начале обновления столичного отделения партии, такие меры принимаются в связи с выборами мэра Москвы, в которых "Яблоко" намерено принять участие. При этом Митрохин, занимающий свой пост с 2004 года, намерен остаться во главе организации на переходный период. После его окончания политик больше на эту должность избираться не будет.