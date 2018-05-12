МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. "Яблоко" объявило о начале обновления столичного отделения партии, такие меры принимаются в связи с выборами мэра Москвы, в которых политическая структура намерена принять участие, сообщила пресс-служба партии в субботу.

"Яблоко" в субботу в Москве проводит конференцию столичного отделения, на которой будет избрано руководство местной организации на переходный период.

"Переходный период продлится полгода. Это связано с тем, что в сентябре в Москве пройдут выборы мэра, в которых "Яблоко" намерено принять участия. После окончания переходного периода не позднее ноября 2018 года состоится общее собрание. Оно изберет новое руководство организации на обычный срок – два года. В собрании смогут принять участие все члены московского отделения партии", — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, в ходе заседания председатель федерального политкомитета "Яблока" Григорий Явлинский сообщил, что переходный период необходим, потому что "собравшаяся сегодня конференция не представляет большую часть организации, поскольку ее делегаты были избраны два года назад, а за это время численность организации выросла вдвое. "Это не противоречит букве устава, однако противоречит его духу", — приводит пресс-служба слова Явлинского.

По информации партии, Явлинский считает, что созывать новую конференцию опасно, поскольку этот процесс может затянуться, и партия лишится права на выдвижение своего кандидата на выборах мэра Москвы. По мнению политика, необходимость сократить полномочия нового состава руководящих органов в связи с тем, что партии необходимо обновление, которое невозможно без регистрации в отделении всех вновь вступивших членов партии и их активного участия в жизни организации.

По данным сообщения, нынешний председатель отделения Сергей Митрохин, занимающий этот пост с 2004 года, намерен остаться во главе организации на переходный период. После его окончания Митрохин больше на эту должность избираться не будет. "Если я сегодня будут избран председателем отделения, это будет мой последний срок на этом посту", — приводит пресс-служба слова Митрохина на конференции.

При этом в избираемый на переходный период региональный совет войдут 14 человек, включая председателя и его заместителей, представительство в нем получат и вновь вступившие в партию соратники Максима Каца — в апреле федеральное Бюро приняло в партию около 200 человек, сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что конференция зарегистрировала двух из них – Анастасию Брюханову и Анну Кузнецову. "Теперь они смогут баллотироваться в региональный совет. Напомним, по уставу избирательным правом наделены только зарегистрированные члены партии.

Явлинский также выразил желание войти в региональный совет переходного периода, говорится в сообщении партии.