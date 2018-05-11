Ушаков рассказал о вопросах, которые рассмотрит ВЕЭС на заседании в Сочи

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) на расширенном заседании 14 мая в Сочи рассмотрит 12 вопросов, часть из них носит политический характер, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Заседанию будет предшествовать встреча лидеров стран-участниц в узком составе.
"Затем состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Оно будет проходить в присутствии прессы. Всего имеется в виду рассмотреть 12 вопросов", — сказал журналистам Ушаков.
Ушаков добавил, что президент РФ Владимир Путин встретится с лидерами стран-участниц ЕАЭС — Армении, Киргизии, Белоруссии и Казахстана.
"Это первые контакты нашего президента после инаугурации с лидерами ближайших союзных государств", — подчеркнул Ушаков.
Он напомнил, что в этом году Россия председательствует в органах Евразийского экономического союза. "Мы предложили обширную программу совместной работы. В числе приоритетов выделю наращивание усилий по созданию единых рынков товаров и услуг, дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей, укрепление производственной и технологической кооперации", — сказал Ушаков.
По его словам, хорошие возможности для тесного взаимодействия имеются в таких областях, как атомная и возобновляемая энергетика, экология, медицина, космос, туризм и спорт. "Наше председательство предлагает совместно осуществить несколько перспективных цифровых проектов в области интернет-торговли, технологии отслеживания товаров, создания цифровых транспортных коридоров, промышленной кооперации. Также считаем важным продолжить формирование единого рынка услуг", — сказал Ушаков.
Он также рассказал о взаимодействии ЕАЭС с другими странами. "В Сочи имеется в виду подписать соглашение о международных договорах ЕврАзЭс с третьими организациями и интеграционным объединениями. Это соглашение призвано упорядочить существующие процедуры взаимодействия с нашими зарубежными партнёрами", — отметил помощник президента.