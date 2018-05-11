ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Большинство участников публичных слушаний проголосовали за принятие поправок в устав Екатеринбурга, отменяющих выборы мэра, сообщает в пятницу администрация города.

Законодательное собрание Свердловской области 3 апреля приняло законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Проект предполагает, что мэра будут избирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией. Это предложение внес губернатор региона Евгений Куйвашев. Закон вступил в силу 16 апреля. Гордума рассмотрит поправки 22 мая. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире радио "Эхо Москвы Екатеринбург" заявил, что не будет подписывать поправки в устав города, предусматривающие отмену выборов мэра.

"Участники публичных слушаний одобрили проект решения Екатеринбургской городской думы "О внесении изменений в устав муниципального образования "город Екатеринбург". Слушания прошли 11 мая 2018 года в ЦК "Урал", — говорится в сообщении мэрии.

Для участия в мероприятии зарегистрировалось 1314 жителей Екатеринбурга. По данным горадминистрации, 1037 человек проголосовали "за", 25 — "против", 60 воздержались. Проведение публичных слушаний было необходимо, чтобы гордума смогла рассмотреть поправки.

Ранее Ройзман в беседе с РИА Новости раскритиковал губернаторский законопроект и заявил, что одна из причин его внесения — стремление областных властей не допустить его на выборы мэра. Представитель главы области не согласился с ним, отметив, что законопроект "не ограничивает в правах граждан на занятие руководящих должностей в органах местного самоуправления".