Медведев пока не представил Путину предложения по структуре правительства

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пока не представил президенту РФ Владимиру Путину предложения по структуре правительства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока этого сделано не было", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Кабинет министров РФ ушел в отставку после вступления Владимира Путина в должность президента на четвертый срок 7 мая. На следующий день Госдума утвердила кандидатуру Дмитрия Медведева, предложенного Путиным на пост премьера. В соответствии с Конституцией теперь премьер должен не позднее недельного срока после назначения представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Накануне, отвечая на вопросы журналистов, Песков сообщил, что ожидать этого можно как на этой, так и на следующей неделе.

При этом в ходе консультаций в Госдуме перед своим утверждением Медведев уже озвучил планы по своим замам: первым вице-премьером должен стать Антон Силуанов (будет курировать финансово-экономический блок), а вице-премьерами Татьяна Голикова (соцблок), Алексей Гордеев (АПК), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (ОПК), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь) и Константин Чуйченко (как руководитель аппарата правительства). Позднее стало известно, что свою должность вице-премьера сохранит и Юрий Трутнев.