Путин и Пашинян встретятся в Сочи 14 мая

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут двустороннюю встречу в понедельник в Сочи, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В понедельник будет саммит ЕАЭС, будут двусторонние встречи у президента Путина — и с Пашиняном, и с (президентом Киргизии Сооронбаем) Жээнбековым, и с (президентом Белоруссии Александром) Лукашенко, и с (президентом Казахстана Нурсултаном) Назарбаевым. Достаточно напряженная повестка дня", — сказал Песков.

Парламент Армении 8 мая избрал премьером лидера оппозиции Пашиняна, под руководством которого с 13 апреля в стране проходили акции протеста, вынудившие подать в отставку главу кабмина Сержа Саргсяна. В тот же день вечером состоялся телефонный разговор Путина и Пашиняна, в котором, по сообщению пресс-службы Кремля, был выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных, союзнических российско-армянских отношений, подчеркнута готовность к партнерскому взаимодействию в многосторонних и интеграционных объединениях.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, оно функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.