Песков прокомментировал идею продлить полномочия президента до трех сроков

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Предложение парламента Чечни о продлении полномочий президента России с двух до трех сроков подряд не стоит на повестке дня главы государства, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Это конституционный вопрос. В данном случае это не вопрос, который на повестке дня президента, и сам президент неоднократно говорил о своей позиции в отношении внесения изменений в основной закон", — сказал Песков журналистам.

Накануне парламент Чечни принял решение внести в Госдуму поправку к конституции, которая позволит одному и тому же лицу занимать должность президента России три срока вместо двух. По словам спикера парламента Магомеда Даудова, эта поправка "не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее".