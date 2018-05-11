Кудрину предложили возглавить Счетную палату России

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Главе Центра стратегических разработок Алексею Кудрину предложили стать председателем Счетной палаты, об этом РИА Новости сообщил представитель Кудрина.

"Могу подтвердить наличие предложения. Оно достаточно неожиданное. Алексей Леонидович сейчас его обдумывает", — заявил собеседник агентства.

Ранее заместитель председателя Государственной Думы, первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщал РИА Новости, что президиум фракции планирует встретиться с Кудриным, которого рассматривают как потенциального руководителя Счетной палаты.

По словам парламентария, предложение возглавить ведомство заинтересовало Кудрина.

"Да, я подтверждаю эту информацию. Что касается "Единой России", то мы изначально предполагали выдвинуть на эту должность Александра Дмитриевича Жукова, как человека опытного, работавшего и в правительстве, и возглавлявшего бюджетный комитет. Но Александр Дмитриевич сказал, что хочет сосредоточиться на работе в парламенте <…> Мы предложили Алексею Леонидовичу (Кудрину. — Прим. ред.) обдумать этот вопрос, он с интересом отнесся к нашему предложению, к тому, чтобы быть выдвинутым от фракции "Единая Россия", — отметил депутат.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, в свою очередь, выразил уверенность, что глава Центра стратегических разработок — хороший специалист, который хорошо проявит себя с профессиональной точки зрения на посту главы Счетной палаты.

"Алексей Леонидович последнее время работает, возглавляет такую структуру, как Комитет гражданских инициатив, где достаточно критично многие вещи оцениваются, отсматриваются. И нам кажется, что это будет хорошо", — подчеркнул политик.

Депутаты Неверов и Исаев считают, что у Кудрина хороший опыт работы в финансовых структурах, и он понимает, как контролировать бюджетные расходы.

С сентября 2013 года Счетной палатой руководит Татьяна Голикова. Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщал, что Голикова станет вице-премьером в новом кабмине и будет курировать социальный блок.

Алексей Кудрин был заместителем председателя правительства в 2000-2004 годы, а также в 2007-2011 годы. С 2000 года на протяжении 11 лет возглавлял Министерство финансов России. Через два года после ухода с должности Кудрин вошел в президиум Экономического совета при президенте России. С 2016 года является главой Центра стратегических разработок.