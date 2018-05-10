Мосгоризбирком назвал количество избирателей на выборах мэра Москвы

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Более 7,2 миллиона избирателей могут проголосовать на выборах мэра Москвы 9 сентября 2018 года, сообщается на сайте Мосгоризбиркома в четверг.

"Московская городская избирательная комиссия информирует избирателей и иных участников данной избирательной кампании о том, что численность избирателей городского избирательного округа по выборам мэра Москвы составляет 7 216 076 человек. В состав городского избирательного округа входит вся территория города Москвы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата на должность мэра не может превышать 250 миллионов рублей.

Выборные кампании различных уровней традиционно пройдут в РФ в единый день голосования — второе воскресенье сентября. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью газете "Ведомости", что не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост мэра столицы в 2018 году.