МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о праве голосовать на выборах в парламент на любом участке вне зависимости от места жительства.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, порядок голосования по месту нахождения избирателя уже закреплен в законодательстве и успешно был применен, в том числе при проведении выборов президента РФ в марте этого года. В этой связи проект федерального закона вносит изменения, предусматривающие возможность подачи избирателем заявления о включении в список избирателей по месту нахождения вместо получения открепительного удостоверения.

Кроме этого, авторы инициативы предлагают использовать средства видеонаблюдения в помещениях территориальных избирательных комиссий, что "будет являться дополнительной гарантией реализации принципа гласности в деятельности избирательных комиссий и открытости избирательного процесса".