Жители России оценили отношение иностранных государств к ней

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Большинство россиян считают, что отношение иностранных государств к России в последние годы ухудшается, об улучшении говорят менее четверти опрошенных, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Большинство россиян — 43%, считают, что в последнее время отношение к России со стороны других государств ухудшается. Так они ответили на вопрос социологов "на ваш взгляд, в последние годы отношение к России в мире улучшается, ухудшается или остаётся неизменным?". Причем эта доля стабильно растет с декабря 2015 года, когда она составляла 26%.

Противоположного мнения придерживаются 23% участников опроса, причем в январе текущего года их доля составляла 32%, в декабре 2016 года — 35%, в декабре 2015 года — 31%, самая низкая доля высказывающих точку зрения об улучшении отношения к России была в декабре 2014 года — 17%. О том, что отношение остается неизменным, говорят 23%, еще 11% затруднились дать ответ.

Опрос "ФОМнибус" проводился 28-29 апреля в 53 регионах России среди 1,5 тысячи респондентов.