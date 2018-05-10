Врио главы Кемеровской области заявил об участии в губернаторских выборах

КЕМЕРОВО, 10 мая — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев в четверг заявил о намерении участвовать в выборах главы региона, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября.

Свое заявление Цивилев сделал в Новокузнецке на встрече с представителями первичных организаций партии "Единая Россия" со всех городских округов и районов Кузбасса, которая проходит в рамках подготовки к предварительному голосованию по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов на высшее должностное лицо региона.

"Я принял решение идти на выборы от партии "Единая Россия", — заявил Цивилев.

Сергей Цивилев прибыл в Кузбасс в начале марта и занял должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. С 2014 по 2018 год был генеральным директором ООО "Угольная компания "Колмар" — крупного холдинга, объединяющего промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей на территории Якутии. С 1 апреля назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области после досрочной отставки по собственному желанию Амана Тулеев, руководившего регионом более 20 лет.

Внеочередные выборы губернатора Кемеровской области пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.