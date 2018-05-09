Кадыров стал первым обладателем нового чеченского ордена "Герой Отечества"

ГРОЗНЫЙ, 9 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров получил в День Победы высшую награду чеченского парламента "Даймехкан Турпалхо" ("Герой Отечества") "за мужество и отвагу, проявленные при защите конституционного строя в Чечне". Орден на параде Победы в Грозном Кадырову вручил спикер парламента Магомед Даудов, передает корреспондент РИА Новости.

"За личное мужество и отвагу, проявленные при защите государственности, конституционного строя и правопорядка на территории Чеченской Республики в условиях, сопряженных с риском для жизни, и проявленный героизм награждается орденом "Даймехкан Турпалхо" глава республики, Герой России Рамзан Кадыров", — заявил, вручая награду, Даудов.

В парламенте Чечни РИА Новости рассказали, что орден был учрежден депутатами 1 марта 2018 года и Кадыров стал первым человеком, который получил высокую награду.

Ранее Кадыров был награжден еще одним орденом парламента — "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества") "за достижения в государственном строительстве и обеспечение безопасности в республике". До него обладателями ордена стали мать и супруга главы Чечни за благотворительность в качестве президента и вице-президента Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.