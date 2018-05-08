Медведев возглавил правительство

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства.
Кандидатуру Медведева поддержали фракции ЛДПР и "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия" — высказались против. Голосование было открытым, а вопрос о премьере стал единственным на заседании.
Госдуму посетил Владимир Путин, представивший кандидатуру премьера. Президент отметил, что Медведев "возглавлял правительство в сложные годы".
"Несмотря на эти сложности, правительству удалось решить не только неординарные экстренные задачи, но и при этом сохранить перспективу развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу", — подчеркнул Путин, призвав депутатов утвердить Медведева главой кабмина.
"Мы сформировали качественную базу, и меньше месяца назад в отчете правительства я уже рассказывал о тех механизмах, которые мы с вами совместно запустили, о результатах, которые мы с вами достигли за годы работы предыдущего правительства, которое я возглавлял", — заявил Медведев.
Он пообещал, что в случае его утверждения премьером сотрудничество нового кабмина с Госдумой будет "не менее успешным", чем прежнего.
Отставка правительства
Своими заместителями Медведев предложил назначить Антона Силуанова, Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Юрия Борисова, Ольгу Голодец и Максима Акимова.