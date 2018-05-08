РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Политологи оценили вероятность новых отставок среди губернаторов

03:1508.05.2018
0380
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин/Антон ДенисовПерейти в фотобанкЗвезда на Спасской башне Московского Кремля. Архивное фотоЗвезда на Спасской башне Московского Кремля. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин/Антон Денисов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Опрошенные РИА Новости политологи не исключают новых отставок в губернаторском корпусе в рамках масштабной ротации, связанной с началом нового политического цикла. В зоне риска уже называвшиеся ранее Якутия, Орловская область, Алтайский край и ряд других регионов.

Дмитрий Медведев, Виталий Мутко и Антон Силуанов перед началом встречи с президентом Владимиром Путиным. 6 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Медведев назвал кандидатов в вице-премьеры в новое правительство
Новые отставки

Избирательная кампания на губернаторских выборах стартует через месяц. В сентябре очередные плановые выборы губернаторов пройдут в Хакасии, Магаданской, Владимирской областях, Хабаровском крае, на Чукотке, в Москве и Московской области. Главу Ингушетии выберут путем голосования в парламенте региона.

Кроме того, прямые выборы ожидаются в 13 регионах, где в конце 2017 – начале 2018 годов были назначены временно исполняющие обязанности губернаторов – это Самарская, Нижегородская, Орловская, Новосибирская, Омская, Ивановская, Воронежская, Кемеровская, Псковская области, Красноярский и Приморский края. В Ненецком автономном округе и Дагестане глав выберут путем голосования в парламенте.

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что в ближайшие месяц-полтора не исключены новые досрочные губернаторские отставки, в том числе в тех регионах, где у глав субъектов заканчивается срок полномочий.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Красноярского края Александр Усс. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Врио красноярского губернатора получил в наследство почти 200 млн рублей
"Я думаю, это вполне возможно, потому что предстоит большая кадровая ротация в формате: федеральное правительство, администрация президента, госкорпорации и регионы", — сказал РИА Новости президент коммуникационного холдинга "Минченко Консалтинг" Евгений Минченко, отвечая на вопрос, пополнится ли список новыми регионами и новыми фамилиями.

Он добавил, что по-прежнему ходят упорные слухи, что один из губернаторов – а, возможно, их будет больше – перейдет в федеральное правительство, и в связи с этим могут появиться новые регионы, где в этом году пройдут выборы губернатора. Кроме того, среди тех регионов, где в этом году предстоят плановые выборы, есть вероятность, что некоторые действующие губернаторы на следующий срок не пойдут.

"Я думаю, что до конца июня все эти вопросы будут решены", — сказал Минченко.

По мнению главы фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградова, ситуация двойственная.

"С одной стороны, число избирательной кампании и без того велико, и ими трудно управлять. С другой стороны, ротации 2017 года создали определенную психологическую и политическую удовлетворенность федеральной власти, и видно, что досрочные ротации тоже нравятся", — считает Виноградов.

Аман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Тулеев планирует завершить политическую карьеру
По его словам, если говорить о досрочных заменах, то в зоне риска чаще всего называют Якутию, временами — Алтайский край, иногда — Санкт-Петербург и Костромскую область. Виноградов считает, что есть еще ряд регионов, где замена всегда возможна — это Курская, Липецкая области, Краснодарский край и некоторые другие. Виноградов также не исключил, что возможны неожиданные избирательные кампании, связанные с делегирование губернаторов на федеральный уровень.

По мнению эксперта, в ближайшие недели предстоит поиск кадрового решения по тем регионам, где заканчиваются полномочия действующих губернаторов.

"В зоне риска как минимум Магадан, неясна ситуация по Чукотке, Владимиру, еще по ряду территорий", — добавил глава фонда.

Кандидаты-фавориты vs кандидаты от оппозиции

Оба эксперта считают, что назначенные в конце 2017 – начале 2018 годов временно исполняющие обязанности глав регионов примут участие в сентябрьских выборах.

Вице-губернатор ЕАО Алексей Куренков
© Фото : Департамент пресс-службы губернатора и правительства ЕАО
Вице-губернатор ЕАО Куренков уходит в отставку
"Что касается врио, я думаю, все-таки настрой на то, что все они пойдут на выборы, есть. Хотя степень успешности врио отличается. Мы видим ряд территорий, где вхождение врио было более проблемным, например, в Новосибирской области", — пояснил Виноградов.

Минченко также считает, что все врио пойдут в сентябре на выборы.

"Знаю, ходят упорные слухи, что некоторые врио губернаторов на выборы не пойдут, но я думаю, что они не имеют под собой оснований. Президент оказал доверие, и было бы странно, если бы в итоге люди, которым доверяет Владимир Путин, на выборы не пошли", — сказал Минченко.

Он напомнил, что на сегодняшний день был всего один случай, когда врио губернатора не принял участие в выборах – это Евгений Зеничев, назначенный врио губернатора Калининградской области в конце июля 2016 года, и уже в начале октября того же года оставивший этот пост.

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. архивное фото
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Врио главы Кузбасса объяснил увольнение четырех заместителей
При этом эксперты отмечают, что победа на выборах кандидатов-лидеров будет зависеть от наличия или отсутствия сильных конкурентов.

"Будет несколько регионов, где оппозиция может достаточно интересно выступить. Я думаю, что номер один – это Новосибирская область, где мэр Новосибирска Анатолий Локоть является реальным претендентом на победу. Я думаю, что можно ожидать интересную кампанию в Алтайском крае и Московской области", — считает Минченко.

Он добавил, что в случае досрочной отставки главы Якутии в республике также может быть интересная кампания, так как и у коммунистов, и у эсеров здесь традиционно сильные позиции.

По мнению Виноградова, накал конкурентной борьбы будет зависеть от того, кто пройдет через муниципальный фильтр.

"Есть регионы, где губернаторы соревнуются с собственным антирейтингом. Есть губернаторы достаточно спорные, например, во Владимирской области. Все будет зависеть от того, будут они конкурировать с техническими кандидатами или все-таки с какими-то реальными кандидатами, как было в свое время в Иркутской области (где на смену единороссу Сергею Ерощенко пришел коммунист Сергей Левченко)" — пояснил глава "Петербургской политики".

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена