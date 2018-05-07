МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Возможное возвращение полпреда президента РФ в ЦФО Алексея Гордеева в правительство — хорошая новость для отечественного сельского хозяйства: экс-глава Минсельхоза в свое время стал инициатором многих позитивных изменений в аграрном комплексе, и его опыт поможет отечественному АПК в будущем, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Это человек, который думает очень стратегически, надолго вперед. Он очень хорошо знает мировое сельское хозяйство, региональные проблемы, проблемы с которыми сталкиваются инвесторы, прекрасно понимает задачи, стоящие перед малым и средним бизнесом", — отметил глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров РФ ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков указывает, что экс-глава Минсельхоза стал инициатором многих положительных изменений в сельском хозяйстве.
"К их числу относятся создание кредитной системы АПК, введение квот на импорт мясной продукции, начало товарных и закупочных интервенций. В период его руководства в сельском хозяйстве России начался подъем: Россия впервые стала экспортером зерна, значительно сократился импорт мяса. Убеждены, что глубокое понимание вопросов современного АПК позволит ему выстроить системную работу по данному направлению и в будущем", — говорит он.