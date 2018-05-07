МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Возможное возвращение полпреда президента РФ в ЦФО Алексея Гордеева в правительство — хорошая новость для отечественного сельского хозяйства: экс-глава Минсельхоза в свое время стал инициатором многих позитивных изменений в аграрном комплексе, и его опыт поможет отечественному АПК в будущем, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным на пост премьер-министра Дмитрий Медведев на встрече с депутатами-единороссами в понедельник озвучил кандидатов на посты вице-премьеров. В частности, по его предложению, вице-премьером, курирующим АПК, должен стать Алексей Гордеев. В 1999-2009 годах Гордеев работал в правительстве министром сельского хозяйства, в 2000-2004 годах он одновременно являлся вице-премьером.

"Это человек, который думает очень стратегически, надолго вперед. Он очень хорошо знает мировое сельское хозяйство, региональные проблемы, проблемы с которыми сталкиваются инвесторы, прекрасно понимает задачи, стоящие перед малым и средним бизнесом", — отметил глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

"Алексей Васильевич был у нас одним из самых сильных министров, при нем стартовали многие позитивные вещи. Поэтому в целом это (возможное назначение Гордеева — ред.) нужно позитивно оценивать", — согласен гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров РФ ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков указывает, что экс-глава Минсельхоза стал инициатором многих положительных изменений в сельском хозяйстве.

"К их числу относятся создание кредитной системы АПК, введение квот на импорт мясной продукции, начало товарных и закупочных интервенций. В период его руководства в сельском хозяйстве России начался подъем: Россия впервые стала экспортером зерна, значительно сократился импорт мяса. Убеждены, что глубокое понимание вопросов современного АПК позволит ему выстроить системную работу по данному направлению и в будущем", — говорит он.