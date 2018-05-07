Эксперт оценил кандидатуру Борисова на пост вице-премьера по "оборонке"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Назначение нынешнего заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова вице-премьером, курирующим оборонно-промышленный комплекс (ОПК), стало бы удачным кадровым решением, так как он обладает необходимым опытом работы как в ОПК, так и в системе Гособоронзаказа, заявил в понедельник РИА Новости военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.

Ранее Дмитрий Медведев, кандидатуру которого президент Владимир Путин предложил на пост премьер-министра РФ, предложил назначить зампредом правительства по ОПК нынешнего замминистра обороны Юрия Борисова. В прошлом кабинете министров эту должность занимал Дмитрий Рогозин.

"Юрий Борисов — компетентный профессионал, который в полной мере владеет всей актуальной тематикой российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе всеми особенностями контрактации вооружения и системой гособоронзаказа. Это назначение будет воспринято экспертным сообществом и ВПК исключительно позитивно", — сказал Коротченко.

Эксперт напомнил, что в должности заместителя министра обороны Борисов принимал непосредственное участие в запуске производства важнейших стратегических систем вооружений и военной техники для сил общего назначения, а также курировал от Минобороны разработку новой госпрограммы вооружений.

"Эти качества позволят ему успешно курировать российский ВПК на посту вице-премьера, параллельно решая поставленные президентом стратегические задачи по диверсификации "оборонки", в результате которой доли высокотехнологичной гражданской и военной продукции производимой крупными оборонными холдингами должны соотноситься примерно 50 на 50", — добавил собеседник агентства.

Юрий Борисов — кадровый военный, в Вооруженных силах СССР и затем Российской Федерации с 1978 года. В середине 2000-х был в руководстве Федерального агентства по промышленности России (находилось в ведении Минпромэнерго), в 2008 году стал заместителем министра промышленности и торговли России, с 2011 года — первый зампред Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ. Заместителем министра обороны назначен в 2012 году.