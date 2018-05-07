Амбициозно, но выполнимо: эксперт оценил новые "майские указы" Путина

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Новые указы вступившего в понедельник в должность президента РФ Владимира Путина в сравнении с "майскими указами" 2012 года ставят более амбициозные, но выполнимые и конкретные задачи, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

В понедельник вышел указ Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нем президент поручил обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик, обеспечить рост экономики выше мирового, инфляцию не выше 4%, увеличить объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет.

Конкретный план



"Отличие принципиальное, в этих "майских указах" поставлены гораздо более амбициозные задачи, предусматривающие качественную перезагрузку жизни населения — в сторону, естественно, улучшения. А прежние "майские указы" были социальными, но они не предполагали качественного рывка", — сказал Мухин РИА Новости.

Политолог добавил, что "мы имеем дело с четкой программой реализации тех требований, которые формирует население РФ к исполнительной вертикали", и новому составу кабинета министров придется выполнить эти распоряжения.

Указы носят "вполне конкретный характер", отметил он. "Там определены объемы и определены даты, к которым необходимо это сделать. В случае неуспеха, скорее всего, не избежать каких-то организационных и кадровых выводов в исполнительной вертикали. Поэтому, думаю, что это даже не руководство к действию, это конкретный план по достижению определенного социально-экономического статуса, в котором интересы гражданина РФ учтены в первую голову", — пояснил Мухин.

При этом политолог считает, что в этих "майских указах" нет чего-то принципиально нового, о чем Путин ранее не говорил.

Для исполнения ресурсов достаточно



"Существующих запасов, ресурсов и средств достаточно для реализации, во всяком случае, этих проектов на первом этапе", — считает Мухин.

При этом политолог отметил, что для исполнения указов на региональный и федеральный уровень власти придут новые люди.

"Премьер у нас старый будет, а люди будут новыми на региональном и федеральном уровне… Ротация в органах власти – это непременный признак того, что эффективность должна быть положена в основу деятельности исполнительной вертикали. Если этот принцип эффективности не будет соблюдаться, то, к сожалению, это ляжет репутационно серьезной нагрузкой на верховной власти, что недопустимо в тех сложных условиях, в которых Россия сейчас живет и действует", — прокомментировал Мухин.

Эксперт также отметил, что новый указ Путина не дает шанса кабинету министров не исполнить предвыборные обещания.

"Владимир Путин в свое время сказал, что не надо бояться ставить амбициозные задачи, тем более что в значительной степени их удается реализовывать. Майский указ президента не дает новому составу кабинета министров шанса не исполнить те обещания, которые Владимир Путин дал в ходе избирательной кампании", — заключил Мухин.