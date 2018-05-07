Медведев предложил назначить вице-премьером Константина Чуйченко

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера РФ Дмитрий Медведев предложил назначить вице-премьером РФ Константина Чуйченко.

"С моей стороны неправильно, если бы я не проинформировал вас о том, кого я видел бы руководителем аппарата правительства в должности вице-премьера, потому что это человек ведёт законопроектую работу. У меня есть предложение назначить на эту должность, если, кончено, все это будет подписано президентом, Константина Чученко", — сказал Медведев в ходе встречи с фракцией ЕР в ГД.

Константин Чуйченко родился 12 июля 1965 года в Липецке. С 13 мая 2008 года — помощник президента Российской Федерации – начальник Контрольного управления президента РФ.