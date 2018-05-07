Медведев предложил кандидатов в новый состав правительства

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя правительства России Дмитрий Медведев на встрече с депутатами от партии "Единая Россия" предложил кандидатов в новый состав кабинета министров.

На пост первого вице-премьера Медведев выдвинул Антона Силуанова.

"Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках Министерства финансов", — сказал исполняющий обязанности главы кабмина.

Вице-премьером, ответственным за реализацию социальной политики, а также политики в сфере труда, пенсионного обеспечения и здравоохранения Медведев предложил назначить Татьяну Голикову.

Экс-главу Минсельхоза Алексея Гордеева он выдвинул на пост вице-премьера, отвечающего за сельское хозяйство, а вице-премьером по вопросам строительства, по его мнению, должен стать Виталий Мутко.

"Есть и другие идеи, в частности по вопросам, которые касаются развития транспорта, связи, цифровой экономики. Есть предложения назначить, может быть, для вас менее знакомого человека, хотя многие из вас его знают уже достаточно давно, в аппарате правительства вы так или иначе сталкивались — Максим Алексеевич Акимов", — отметил Медведев.

Он также предложил депутатам рассмотреть кандидатуру Дмитрия Козака на пост вице-премьера по вопросам промышленности и энергетики, Ольгу Голодец назначить вице-премьером по вопросам культуры и спорта, а Константина Чуйченко — главой аппарата правительства.

"Есть еще одна сфера — это оборонно-промышленный комплекс, вопросы развития военно-промышленного комплекса по линии правительства. Есть предложение назначить на позицию (вице-премьера) нынешнего заместителя министра обороны Борисова", — добавил исполняющий обязанности премьера.