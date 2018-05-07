Путин предложил кандидатуру Медведева на пост премьера

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны, сообщается на сайте Кремля.
Нижняя палата парламента рассмотрит предложение 8 мая, заявил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина на посту главы государства — с 8 мая 2012 года.
Формирование правительства
Члены старого кабмина становятся исполняющими обязанности и остаются на постах до формирования нового состава.
Эксперты предполагают обновление правительства менее чем наполовину.
При этом вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов — напротив — ожидает кардинальных изменений: "Перед кабинетом министров стоят новые вызовы, и на них должны отвечать новые политические фигуры, новая команда".