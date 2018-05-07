Путин предложил кандидатуру Медведева на пост премьера

Избранный президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018

Избранный президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны, сообщается на сайте Кремля.

Президент обязан выдвинуть кандидата в соответствии с 83-й и 111-й статьями Конституции Российской Федерации. После этого требуется одобрение Государственной думы.

Нижняя палата парламента рассмотрит предложение 8 мая, заявил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина на посту главы государства — с 8 мая 2012 года.

Формирование правительства

Прошлое правительство ушло в отставку после инаугурации Владимира Путина. За несколько часов до этого президент поблагодарил кабинет министров за работу и озвучил главную задачу на ближайшее время — повышение реальных доходов граждан.

Члены старого кабмина становятся исполняющими обязанности и остаются на постах до формирования нового состава.

Эксперты предполагают обновление правительства менее чем наполовину.

При этом вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов — напротив — ожидает кардинальных изменений: "Перед кабинетом министров стоят новые вызовы, и на них должны отвечать новые политические фигуры, новая команда".