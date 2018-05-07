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Политика

Путин в четвертый раз возглавил Россию

Сюжет:
Инаугурация Владимира Путина (98)
14:2507.05.2018
(обновлено: 15:03 07.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкИзбранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Переизбранный на новый срок президентом России Владимир Путин в понедельник вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации стала для него четвертой в политической карьере, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет.

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремль. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Владимир Путин вступил в должность президента

После произнесения текста присяги глава государства выступил с речью, в которой кратко обозначил основные приоритеты работы. Путин заявил, что России предстоят исторические решения, которые определят ее судьбу на десятилетия вперед, и отметил необходимость прорывов во всех сферах жизни. Он подчеркнул, что ориентир властей — это страна для людей, с возможностью самореализации для каждого человека. Глава государства сравнил Россию с птицей Феникс, которая возрождается из пепла.

Путин возглавил Россию в 2000 году, а в 2004 году был переизбран на пост президента. Он не участвовал в выборах 2008 года, поскольку по Конституции один и тот же человек не имеет права баллотироваться три раза подряд. Поддержав в качестве кандидата в президенты Дмитрия Медведева, Путин занял в мае 2008 года пост премьер-министра страны. В том же году в Конституцию были внесены изменения, согласно которым президент теперь избирается не на четыре, а на шесть лет.

Путин вновь стал главой государства в 2012 году, а в 2018 выиграл выборы с рекордной поддержкой – за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Церемония инаугурации стала седьмой в истории современной России.

Три президентских срока Владимира Путина
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВладимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.Владимир Путин дает присягу Президента РФ
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Владимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПутин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.Президент РФ Владимир Путин и первый Президент РФ Борис Ельцин на Красном крыльце в день инаугурации Владимира Путина. 2000 год
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Путин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкВ марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.Президент РФ Владимир Путин во время голосования на избирательном участке в день выборов президента Российской Федерации
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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В марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкВладимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.Президент РФ Владимир Путин и его супруга Людмила Путина после голосования на выборах президента Российской Федерации выходят из избирательного участка №2039
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Владимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкЦеремония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.Официальное вступление в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Церемония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкВладимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.Официальное вступление в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкСмотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / POOL
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Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПосле того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.Президент России Дмитрий Медведев и председатель правительства России Владимир Путин после перерыва на XII Съезде Единой России в зале ДС Лужники
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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После того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанк7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.Председатель правительства РФ Владимир Путин в Центральной избирательной комиссии России во время подачи документов для регистрации в качестве кандидата в президенты на предстоящих 4 марта 2012 года выборах главы государствf
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.
© РИА Новости / Юрий СтрелецПерейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на городском ипподроме
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПремьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает на митинге Защитим страну! в спорткомплексе Лужники
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Премьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПутин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает на митинге Защитим страну! в спорткомплексе Лужники
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.Кандидат в президенты РФ, председатель правительства России Владимир Путин опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке № 2079 на выборах президента РФ в Российской академии наук. 2012 год
© РИА Новости / Алексей Никольский
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На выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкВ день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр РФ, кандидат в президенты Владимир Путин на митинге на Манежной площади в Москве. 2012 год
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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В день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.Участники санкционированного митинга в поддержку кандидата в президента РФ Владимира Путина на Манежной площади
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкЦеремония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Церемония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкСпециально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.Церемония инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2012 год
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВладимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкИзбранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Избранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.
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Гости церемонии

С 2000 года церемония вступления в должность проходит в парадных залах Большого Кремлевского дворца: Андреевском, Александровском и Георгиевском. На церемонии в обязательном порядке присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус и другие представители власти.

Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Байкер Хирург ради инаугурации Путина впервые в жизни надел белую рубашку

На церемонию пришли и многие представители искусства: артист балета Николай Цискаридзе, певцы Дмитрий Маликов, Зара, Николай Расторгуев, Лариса Долина, актеры Михаил Боярский, Владимир Машков, юмористы Владимир Винокур и Евгений Петросян, режиссер Федор Бондарчук.

Также инаугурацию посетили гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст и ведущий Владимир Соловьев, предприниматели Александр Мамут, Виктор Вексельберг, председатель совета директоров "Газпром" Виктор Зубков, гендиректор "Газпром нефть" Александр Дюков.

На торжество прибыли и звезды спортивного мира: фигуристы Илья Авербух, Алина Загитова, тренер Татьяна Тарасова. Среди присутствующих были и иностранные гости, к примеру, на церемонию прибыл актер Стивен Сигал, который имеет российское гражданство, с супругой.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкАмериканский актёр Стивен Сигал с супругой Эрдэнэтуе Бацук перед началом церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Кремле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Американский актёр Стивен Сигал с супругой Эрдэнэтуе Бацук перед началом церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Кремле

Инаугурация

Перед самым началом церемонии телевидение продемонстрировало кадры из рабочего кабинета Владимира Путина в Сенатском корпусе, откуда он направился на инаугурацию, а также его проход по коридорам Кремля. Это редкий случай, когда по ТВ был показан не только кабинет президента, но и его приемная. Диктор отметила, что в прошлый раз Путин избирался в президенты с поста премьер-министра и ехал в Кремль из Дома правительства, но сегодня переезд был внутри Кремля.

Инаугурация Владимира Путина
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЦеремония инаугурации президента России прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Она стала четвертой в политической карьере Владимира Путина. Однако на этот раз глава государства направился на инаугурацию из своего рабочего кабинета в Сенатском корпусе Кремля, а не из Дома правительства.Избранный президент РФ Владимир Путин в рабочем кабинете перед церемонией инаугурации в Кремле
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Церемония инаугурации президента России прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Она стала четвертой в политической карьере Владимира Путина. Однако на этот раз глава государства направился на инаугурацию из своего рабочего кабинета в Сенатском корпусе Кремля, а не из Дома правительства.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПосле того, как президенту поступил сигнал о готовности к церемонии, Путин надел пиджак и направился в зал.Избранный президент РФ Владимир Путин в Сенатском корпусе Московского Кремля перед церемонией инаугурации. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
После того, как президенту поступил сигнал о готовности к церемонии, Путин надел пиджак и направился в зал.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкЗрители, смотревшие прямую трансляцию церемонии, впервые смогли увидеть приемную президента и другие помещения рабочей резиденции главы государства, обычно скрытые от глаз публики.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремль. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Зрители, смотревшие прямую трансляцию церемонии, впервые смогли увидеть приемную президента и другие помещения рабочей резиденции главы государства, обычно скрытые от глаз публики.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкНа мероприятии присутствовали члены правительства, депутаты Думы и Совета Федерации, руководители Администрации президента, судьи Конституционного суда и представители дипломатического корпуса.Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко перед началом церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Кремле
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
На мероприятии присутствовали члены правительства, депутаты Думы и Совета Федерации, руководители Администрации президента, судьи Конституционного суда и представители дипломатического корпуса.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкВдова первого президента России Наина Ельцина перед началом церемонии инаугурации.Наина Ельцина перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Вдова первого президента России Наина Ельцина перед началом церемонии инаугурации.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкВладимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле. Представительская машина черного цвета имеет характерную особенность — большую серебряную раму на переднем капоте. Новый лимузин президента, полностью произведенный из российских комплектующих, получил название "Сенат-лимузин".Автомобиль Aurus кортежа президента РФ. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле. Представительская машина черного цвета имеет характерную особенность — большую серебряную раму на переднем капоте. Новый лимузин президента, полностью произведенный из российских комплектующих, получил название "Сенат-лимузин".
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкПредседатель правительства Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и экс-канцлер Германии Герхард Шредер перед началом церемонии в Кремле.Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и экс-канцлер Германии Герхард Шредер (справа налево) на церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и экс-канцлер Германии Герхард Шредер перед началом церемонии в Кремле.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМинистр обороны Сергей Шойгу в Большом Кремлевском дворце.Министр обороны РФ Сергей Шойгу после церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр обороны Сергей Шойгу в Большом Кремлевском дворце.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкАмериканский актнр Стивен Сигал с супругой Эрдэнэтуе Бацук перед началом церемонии.Американский актёр Стивен Сигал с супругой Эрдэнэтуе Бацук перед началом церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Кремле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Американский актнр Стивен Сигал с супругой Эрдэнэтуе Бацук перед началом церемонии.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Кремле.Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Кремле.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПредседатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтией Талгат Сафа Таджуддин в ожидании церемонии инаугурации президента.Председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтией Талгат Сафа Таджуддин перед началом церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтией Талгат Сафа Таджуддин в ожидании церемонии инаугурации президента.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин.Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкЗнаменосцы Роты почетного караула под торжественный марш внесли в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца государственный флаг России и президентский штандарт (изображение двуглавого орла на фоне триколора).Солдаты Президентского полка вносят штандарт президента РФ и государственный флаг РФ на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Знаменосцы Роты почетного караула под торжественный марш внесли в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца государственный флаг России и президентский штандарт (изображение двуглавого орла на фоне триколора).
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСпециальный экземпляр Конституции во время церемонии инаугурации президента устанавливается на трибуне по правую руку, а Знак президента - по левую.Солдаты Президентского полка вносят знак президента РФ и специальный экземпляр Конституции РФ на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Специальный экземпляр Конституции во время церемонии инаугурации президента устанавливается на трибуне по правую руку, а Знак президента - по левую.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкГлава государства прибыл в Большой Кремлевский дворец за пять минут до начала церемонии. Для того, чтобы пройти в Андреевский зал, президент под бой курантов прошел через Георгиевский и Александровский залы Кремля.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава государства прибыл в Большой Кремлевский дворец за пять минут до начала церемонии. Для того, чтобы пройти в Андреевский зал, президент под бой курантов прошел через Георгиевский и Александровский залы Кремля.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкНа инаугурацию президента приехали все сопредседатели избирательного штаба Путина, были приглашены так же волонтеры и активисты, участвовавшие в его избирательной кампании.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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На инаугурацию президента приехали все сопредседатели избирательного штаба Путина, были приглашены так же волонтеры и активисты, участвовавшие в его избирательной кампании.
© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкНа трибуне рядом с президентом находились председатель Конституционного суда и спикеры Совета Федерации и Госдумы.Избранный президент РФ Владимир Путин и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин (слева) во время церемонии инаугурации в Кремле
© РИА Новости / Александр Астафьев
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На трибуне рядом с президентом находились председатель Конституционного суда и спикеры Совета Федерации и Госдумы.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВо время произнесения текста присяги глава государства кладет правую руку на Конституцию, после чего председатель Конституционного суда объявил о вступлении главы государства в должность и вручил ему символы власти.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Во время произнесения текста присяги глава государства кладет правую руку на Конституцию, после чего председатель Конституционного суда объявил о вступлении главы государства в должность и вручил ему символы власти.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкСогласно конституции, после вступления в должность вновь избранного главы государства, правительство России ушло в отставку. По закону, у президента есть две недели, чтобы предложить Госдуме кандидатуру на пост премьера. Однако Путин уже в день инаугурации внес на рассмотрение ГД кандидатуру Медведева на этот пост.Экс-канцлер Германии Герхард Шредер, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Светлана Медведева, Жан-Клод Килли и Наина Ельцина на церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Кремле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Согласно конституции, после вступления в должность вновь избранного главы государства, правительство России ушло в отставку. По закону, у президента есть две недели, чтобы предложить Госдуме кандидатуру на пост премьера. Однако Путин уже в день инаугурации внес на рассмотрение ГД кандидатуру Медведева на этот пост.
© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкПосле произнесения текста присяги глава государства выступил с речью, в которой обозначил основные приоритеты своей работы на ближайшие шесть лет.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
После произнесения текста присяги глава государства выступил с речью, в которой обозначил основные приоритеты своей работы на ближайшие шесть лет.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкВладимир Путин отметил, что нынешнее время для России - эпоха перемен, а решения, принятые на этом этапе, определят ее судьбу на десятилетия вперед. Президент пообещал сделать все, что в его силах, чтобы создать условия для развития страны.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. Слева: председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Справа: председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Владимир Путин отметил, что нынешнее время для России - эпоха перемен, а решения, принятые на этом этапе, определят ее судьбу на десятилетия вперед. Президент пообещал сделать все, что в его силах, чтобы создать условия для развития страны.
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Получив сигнал, что в Большом Кремлевском дворце уже все готово к церемонии инаугурации, глава государства надел пиджак и направился в зал. Главу государства проводил его референт.

Избранный президент РФ Владимир Путин в рабочем кабинете перед церемонией инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СМИ показали, как Путин отправился на инаугурацию

Из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец Путин выехал на новом автомобиле. В этот раз он использовал не традиционный "Мерседес", а новый лимузин из проекта "Кортеж". Представительская машина черного цвета имеет характерную и узнаваемую особенность — большую серебряную раму на переднем капоте. На кадрах трансляции можно было разглядеть и номер лимузина — В776УС, 77 регион.

Автомобиль "Кортеж" во время церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина
Автомобиль "Кортеж" во время церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузина, седана и минивэна — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее сообщал, что автомобиль технически готов участвовать в инаугурации президента.

Автомобиль Aurus кортежа президента РФ. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Новый президентский автомобиль получил название "Сенат-лимузин"

Ровно в полдень под бой курантов избранный президент прошел через Георгиевский и Александровский залы, чтобы в Андреевском зале подняться к трибуне, где его уже ожидали спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, олицетворяющие законодательную власть, и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, представляющий власть судебную.

Поднявшись на трибуну, Владимир Путин положил на Конституцию РФ правую руку и произнес текст присяги. Тридцать три слова президентской клятвы, как и статус главы государства, определены четвертой главой Конституции: "Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".

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© РИА Новости
Речь Путина на церемонии вступления в должность президента России

После этого председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Путина в должность, зазвучал гимн России, а над резиденцией президента в Кремле был поднят президентский штандарт.

Церемония инаугурации завершилась артиллерийским салютом из 30 залпов.

Эпоха перемен

После принесения присяги Путин выступил с речью, в которой поблагодарил всех, кто поддержал его на прошедших президентских выборах и назвал целью его жизни и работы, как и прежде, служение людям и отечеству. Он заявил, что считает своим долгом и смыслом жизни сделать все для мирного и процветающего будущего России.

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин: России предстоят решения, определяющие ее судьбу на десятилетия

Глава государства отметил, что России предстоят исторические решения, которые определят ее судьбу на десятилетия вперед.

"Задачи, которые предстоят, назревшие решения, которые нам необходимо принять, без всякого преувеличения, исторические. Они будут определять судьбу отечества на десятилетия вперед. Перед нами напряженная работа, которая потребует участия всего российского общества, деятельного вклада каждого из нас, всех ответственных политических и гражданских сил, объединенных искренней заботой о России", — сказал Путин.

Он охарактеризовал нынешнее время как бурную эпоху перемен. "Путь вперед не бывает простым, это всегда сложный поиск. История не прощает только одного: безразличия и непоследовательности, расслабленности и самоуспокоенности. Особенно сегодня — в переломное время, эпоху бурных изменений во всем мире", — заявил президент.

При этом он подчеркнул, что России "нужны прорывы во всех сферах жизни".

Трансляция церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина в пресс-центре в Большом Кремлевском дворце. 7 мая 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Путин убежден, что Россия добьется прорыва

"Глубоко убежден, такой рывок может проделать только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину – все то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, а значит и ограничивает устремленность в будущее всей нашей страны", — сказал Путин.

Глава государства отметил, что прочная основа для развития России – это свободное гражданское общество. Он подчеркнул, что Россия должна быть современной и динамичной, наращивать лидерство, смело принимать вызовы времени и энергично отвечать на них.

© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкИнаугурация президента России Владимира Путина
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Инаугурация президента России Владимира Путина

Приоритеты государства

Президент заявил, что приоритетными задачами государства должны быть повышение качества образования и здравоохранения, а также охрана материнства и детства, и пообещал приложить все усилия для реализации этих целей.

Солдаты Президентского полка вносят штандарт президента РФ и государственный флаг РФ на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Путин назвал приоритетные задачи государства

"Будем активно проводить современную социальную политику, настроенную на нужды каждого человека, каждой российской семьи. Повышать качество образования и здравоохранения. Особое внимание уделим поддержке традиционных семейных ценностей: материнства и детства. Чтобы в России рождалось как можно больше желанных, здоровых, умных, талантливых малышей. Это им, нашим детям, предстоит строить нашу страну дальше, добиваться еще больших успехов, чем их родители. Уважать и продолжать историю нашего отечества", — сказал он.

"Дорогие друзья, как глава государства, я сделаю все, чтобы приумножить силу процветания и славу России, чтобы оправдать запросы общества и надежды граждан страны", — добавил президент.

По словам Путина, на государственной и муниципальной власти лежит особая ответственность: людям важно, чтобы их проблемы решались без проволочек, а репутация, честь и отзывчивость стали нормой жизни для всех представителей власти. Президент также заявил, что общими усилиями Россия достигнет прорыва в науке и технологиях и обновит города и села.

"Объединив усилия всех, кто радеет за страну, за ее будущее, мы обязательно достигнем наших целей, добьемся прорывов в науке и технологиях, вместе реализуем масштабные планы обновления городов и сел, развития всех наших регионов", — сказал он.

Трансляция церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина в пресс-центре в Большом Кремлевском дворце
© РИА Новости / Максим Блинов
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Путин заявил об особой ответственности государственной власти

Глава государства отметил и тот факт, что между общенациональными задачами и личными запросами граждан есть прямая связь, которая создает условия для развития страны.

"Наш ориентир – это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека. Глубоко убежден, что между большими общенациональными задачами и повседневными запросами граждан абсолютно прямая связь, потому что только так можно сформировать необходимые условия для созидания и развития и — очень важно — атмосферу взаимной ответственности, поддержки и доверия в обществе", — сказал Путин на инаугурации.

Он отметил, что только активная включенность граждан в дела страны позволит продолжать ее обновление. По словам президента, ведущая сила преобразований — это граждане России. Путин подчеркнул, что чем больше людей осознают значимость своей роли в этом деле, тем эффективнее и быстрее будет движение вперед.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИнаугурация президента России Владимира Путина. 7 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Инаугурация президента России Владимира Путина. 7 мая 2018

Готовность к диалогу и безопасность

Говоря о позиции страны на международной арене, Путин подчеркнул, что ее безопасность и обороноспособность надежно обеспечены.

"Россия — сильный, активный, влиятельный участник международной жизни. Безопасность и обороноспособность страны надежно обеспечены. Будем и впредь уделять этим вопросам необходимое постоянное внимание", — заявил он.

При этом президент отметил, что Россия открыта к диалогу.

"Мы открыты к диалогу. Вместе с нашими партнерами будем активно продвигать интеграционные проекты, наращивать деловые, гуманитарные, культурные, научные связи. Мы выступаем за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами в интересах мира и стабильности на нашей планете", — сказал Путин.

© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкИзбранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018

Птица феникс

В своей речи глава государства сравнил Россию с птицей феникс, которая возрождается из пепла.

"За более чем тысячелетнюю историю Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний и всегда, всегда возрождалась, как птица феникс, достигала таких высот, которые другим были не под силу, считались недостижимыми, а для нашей страны, напротив, становились новым трамплином, новым историческим рубежом для дальнейшего, мощного рывка вперед", — сказал Путин на инаугурации.

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин после церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин после церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018

Парад Президентского полка

После церемонии в Большом Кремлевском дворце Путин, уже как действующий глава государства, принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле.

Уже в пятый раз День Президентского полка совпадает с днем инаугурации избранного президента.

Участие Президентского полка в церемонии инаугурации является традицией. Военнослужащие полка, имеющего статус спецслужбы, в этот день выполняют важные представительские функции, сопровождая торжественные мероприятия от начала и до конца.

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкИзбранный президент РФ Владимир Путин принимает парад Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Избранный президент РФ Владимир Путин принимает парад Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля
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