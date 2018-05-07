МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце.

Положив правую руку на Конституцию, глава государства произнес тридцать три слова клятвы. Ее текст, как и статус главы государства, определены четвертой главой основного закона государства: "Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".

После этого Путин выступил с речью, в которой рассказал о приоритетах нового президентского срока. Президент заявил, что России предстоит принять исторические решения, и сравнил страну с птицей Фениксом. Кроме того, Путин пообещал приумножить силу и славу России, а также "оправдать запросы общества и надежды граждан страны". По его словам, необходимо использовать все возможности для решения внутренних проблем России и технологического прорыва.

Подробнее о процедуре инаугурации президента Россиии читайте в справке РИА Новости >>