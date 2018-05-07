Путин выехал на инаугурацию на новом автомобиле из проекта "Кортеж"

Автомобиль Кортеж во время церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина

Автомобиль Кортеж во время церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле.

Путин в этот раз использовал не традиционный "Мерседес", а новый лимузин, вероятно, из проекта "Кортеж". Представительская машина черного цвета имеет характерную и узнаваемую особенность — большую серебряную раму на переднем капоте.

На кадрах трансляции можно было разглядеть и номер лимузина — В776УС, 77 регион.

Новый автомобиль президента. Путин с "Мерседеса" пересел на лимузин из проекта "Кортеж". Бренд машины пока остается в секрете. pic.twitter.com/M4iSUPmvns — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 мая 2018 г.

Присутствовавшие на инаугурации в Кремле встретили это видео аплодисментами. "Круче, чем у (президента США Дональда) Трампа", — заметил один из гостей.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что автомобиль технически готов участвовать в инаугурации президента.