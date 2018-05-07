Путин выехал на инаугурацию на новом автомобиле из проекта "Кортеж"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле.
Путин в этот раз использовал не традиционный "Мерседес", а новый лимузин, вероятно, из проекта "Кортеж". Представительская машина черного цвета имеет характерную и узнаваемую особенность — большую серебряную раму на переднем капоте.
На кадрах трансляции можно было разглядеть и номер лимузина — В776УС, 77 регион.
Новый автомобиль президента. Путин с "Мерседеса" пересел на лимузин из проекта "Кортеж". Бренд машины пока остается в секрете. pic.twitter.com/M4iSUPmvns— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 мая 2018 г.
Присутствовавшие на инаугурации в Кремле встретили это видео аплодисментами. "Круче, чем у (президента США Дональда) Трампа", — заметил один из гостей.
Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что автомобиль технически готов участвовать в инаугурации президента.