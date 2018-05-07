Путин поблагодарил членов правительства за работу

Президент РФ В. Путин на встрече с членами правительства в Кремле

Президент РФ В. Путин на встрече с членами правительства в Кремле

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с членами правительства. Глава государства поблагодарил их за работу и назвал ключевую задачу кабмина на ближайшие годы.

Достойная работа

Президент отметил, что прошедшие шесть лет с момента формирования правительства были "весьма насыщенными, наполненными новыми вызовами и неординарными событиями — как в стране, так и в мире".

Глава государства подчеркнул, что члены кабмина в своей работе проявили твердость, последовательность, готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов.

"Кабмин работал достойно, как настоящая команда, и в этом огромная заслуга председателя правительства Дмитрия Медведева", — заявил Путин.

Кроме того, российский лидер отметил, что работа правительства позволила преодолеть спад, обеспечить восстановление и оживление во многих секторах экономики.

При этом, по словам президента, у правительства возникли сложности по одному из ключевых направлений работы — выполнению майских указов. Путин отметил, что кабмину не удалось достичь всех показателей "с точностью до запятой", однако при этом работа правительства дала "ощутимые результаты" и изменения.

"Стратегический вектор развития задан правильно", — резюмировал глава государства.

По словам Путина, ключевой задачей правительства на ближайшие года станет повышение реальных доходов граждан. Президент отметил, что для этого сейчас сложилась хорошая база — выросла общая устойчивость экономики, которая справилась с падением цен на нефть и попытками санкционного давления.

Отставка правительства

Правительство, возглавляемое Дмитрием Медведевым, уйдет в отставку 7 мая сразу после инаугурации президента.

Члены "старого" кабинета министров получат приставку и. о. и продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава.

У президента будет две недели, чтобы предложить Госдуме кандидатуру на пост премьер-министра.

Владимир Путин ранее не раскрывал своих предпочтений относительно претендента на премьерский пост и нового состава кабинета.

Медведев также не озвучивал конкретных планов касательно дальнейшей политической карьеры, однако намекал, что не собирается уходить на отдых и готов работать дальше.

При этом источник в парламенте сообщил РИА Новости, что фракции Госдумы готовятся к встрече с Медведевым как кандидатом на пост премьер-министра РФ.

По мнению политологов, новое правительство после инаугурации обновится менее чем наполовину. При этом опрошенные журналистами министры не дали однозначного ответа, останутся ли они на посту.