Путин поблагодарил членов правительства

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с членами правительства, глава государства поблагодарил их за работу и назвал ключевые задачи кабмина на ближайшие годы.

"Шесть лет, наполненных вызовами"

Путин отметил, что прошедшие шесть лет с момента формирования правительства были "весьма насыщенными, наполненными новыми вызовами и неординарными событиями — как в стране, так и в мире". Он также подчеркнул, что "от правительства нужны были твердость и последовательность, готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов — все эти качества члены правительства проявляли".

"Кабмин работал достойно — как настоящая команда, и в этом, как отметил Путин, огромная заслуга премьер-министра Дмитрия Медведева", — сказал Путин.

Президент также отметил, что действия правительства позволили преодолеть спад, обеспечить восстановление и оживление во многих секторах экономики.

Реализация майских указов

Глава государства напомнил, что ключевые направления работы правительства были связаны с реализацией майских указов президента. "Здесь были сложности, проблемы, не всех показателей удалось достичь с точностью до запятой… При этом ситуация постоянно менялась, появлялись новые, часто очень объективные факторы. Но повторю, ощутимые результаты, динамика, изменения есть", — подчеркнул он.

Стратегический вектор развития задан правильно", — сказал глава государства, отметив, что на успех в работе кабмина указывает рост продолжительности жизни и рост зарплат бюджетников.

Ключевая задача правительства

Главной задачей правительства на ближайшие годы, по словам Путина, станет повышение авторитета и престижа труда учителя, врача, работников других сфер, которые определяют будущее страны. "Зарплаты в этих отраслях должны расти и дальше", — подчеркнул он.

"В целом наша ключевая задача на ближайшие годы — уверенное повышение реальных доходов граждан. И для этого сейчас есть хорошая база. Выросла общая устойчивость экономики, она справилась и с резким падением цен на нефть, и с попытками санкционного давления, и с колебаниями глобальной конъюнктуры", — добавил президент.

Отставка кабмина

В понедельник состоится инаугурация президента Владимира Путина, сразу после этого нынешнее правительство сложит свои полномочия, члены кабмина автоматически получат приставку и.о. и и продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава правительства.

Кто именно возглавит новый кабмин, пока неизвестно. Дмитрий Песков ранее не стал анонсировать предстоящие кадровые назначения и отметил, что президент после инаугурации вправе в любое время, установленное законом, внести в Госдуму кандидатуру на пост премьера.