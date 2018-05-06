Путин поблагодарил членов правительства

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с членами правительства, глава государства поблагодарил их за работу и назвал ключевые задачи кабмина на ближайшие годы.
"Шесть лет, наполненных вызовами"
Путин отметил, что прошедшие шесть лет с момента формирования правительства были "весьма насыщенными, наполненными новыми вызовами и неординарными событиями — как в стране, так и в мире". Он также подчеркнул, что "от правительства нужны были твердость и последовательность, готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов — все эти качества члены правительства проявляли".
"Кабмин работал достойно — как настоящая команда, и в этом, как отметил Путин, огромная заслуга премьер-министра Дмитрия Медведева", — сказал Путин.
Президент также отметил, что действия правительства позволили преодолеть спад, обеспечить восстановление и оживление во многих секторах экономики.
Реализация майских указов
Стратегический вектор развития задан правильно", — сказал глава государства, отметив, что на успех в работе кабмина указывает рост продолжительности жизни и рост зарплат бюджетников.
Ключевая задача правительства
Главной задачей правительства на ближайшие годы, по словам Путина, станет повышение авторитета и престижа труда учителя, врача, работников других сфер, которые определяют будущее страны. "Зарплаты в этих отраслях должны расти и дальше", — подчеркнул он.
"В целом наша ключевая задача на ближайшие годы — уверенное повышение реальных доходов граждан. И для этого сейчас есть хорошая база. Выросла общая устойчивость экономики, она справилась и с резким падением цен на нефть, и с попытками санкционного давления, и с колебаниями глобальной конъюнктуры", — добавил президент.
Отставка кабмина
Кто именно возглавит новый кабмин, пока неизвестно. Дмитрий Песков ранее не стал анонсировать предстоящие кадровые назначения и отметил, что президент после инаугурации вправе в любое время, установленное законом, внести в Госдуму кандидатуру на пост премьера.