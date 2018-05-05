Нетаньяху 9 мая посетит Москву с рабочим визитом

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит 9 мая Москву с рабочим визитом, он приглашен на военный парад в честь дня Победы, сообщила пресс-служба Кремля.

"Девятого мая Москву с рабочим визитом посетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он приглашен на военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.

Как отмечается, также состоятся переговоры Нетаньяху и президента России Владимира Путина.

В свою очередь, канцелярия израильского премьера сообщила, что в ходе предстоящих переговоров "лидеры обсудят развитие ситуации в регионе". В канцелярии уточнили, что встреча Путина и Нетаньяху "стала продолжением телефонного разговора, который премьер-министр Нетаньяху и президент Путин провели в понедельник".

Ранее высокопоставленный источник в Иерусалиме заявил РИА Новости, что в ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили обнародованные Израилем материалы о секретном атомном проекте Ирана. Сообщалось, что Нетаньяху проинформировал Путина о новых разведданных, имеющих отношение к ядерной программе Ирана, а также предложил прислать рабочую группу для детального ознакомления с материалами.

Ранее Нетаньяху заявил, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Премьер Израиля настаивает на том, что Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем.