Нетаньяху 9 мая посетит Москву с рабочим визитом

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит 9 мая Москву с рабочим визитом, он приглашен на военный парад в честь дня Победы, сообщила пресс-служба Кремля.
Как отмечается, также состоятся переговоры Нетаньяху и президента России Владимира Путина.
В свою очередь, канцелярия израильского премьера сообщила, что в ходе предстоящих переговоров "лидеры обсудят развитие ситуации в регионе". В канцелярии уточнили, что встреча Путина и Нетаньяху "стала продолжением телефонного разговора, который премьер-министр Нетаньяху и президент Путин провели в понедельник".
Ранее Нетаньяху заявил, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Премьер Израиля настаивает на том, что Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем.