МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В преддверии отставки правительства особое внимание политологов сосредоточено на фигуре главы МИД РФ Сергея Лаврова; эксперты единодушны в том, что в нынешней международной обстановке, а также с профессиональной точки зрения замена Лаврова нецелесообразна, единственным поводом для ухода может быть лишь собственное желание министра.
О возможных преемниках аналогичного уровня специалисты рассуждать не берутся, однако, по мнению некоторых, ведомство может возглавить человек с опытом постпреда в ООН, либо дипломат, занимающийся отношениями с США. Не исключена и "неожиданная" кандидатура, полагает один из опрошенных РИА Новости политологов.
Инаугурация президента России, после которой действующее правительство уйдет в отставку, состоится в понедельник, 7 мая, в ближайшее время ожидается назначение премьер-министра и формирование нового состава кабмина. Лавров возглавляет внешнеполитическое ведомство уже 14 лет.
Слухи об усталости
"Хиллари Клинтон, например, когда была госсекретарем, на глазах постарела. Для женщины это невыносимый труд. А он хоть и по своей природе спортсмен, но даже ему очень тяжело", — добавил экс-дипломат.
Сам Лавров, выступая 1 сентября 2017 года в МГИМО, заявил, что ему "очень комфортно и приятно работать с президентом Путиным". Тогда министр подчеркнул, что видит "целый ряд задач, которые необходимо решить на внешнеполитическом фронте". Лавров назвал самым главным в своей жизни то, что МИД активно этим занимается.
Замена не нужна
Главу МИД теоретически могли бы сменить, если бы был новый президент, или парламент, полагает он.
Глава Центра политического анализа Павел Данилин подчеркнул, что Лавров пользуется неизменным уважением президента, а замена возможна только в случае, если министр сам захочет покинуть этот пост. "Это персона, которая дольше всего занимает пост министра иностранных дел в новой России, и продемонстрировал он достаточно высокую эффективность на своем посту", — указал эксперт.
У Лаврова есть все основания рассчитывать на то, что в новом составе правительства он по-прежнему будет занимать эту должность, убежден заведующий кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков
"Я считаю, что с профессиональной точки зрения Сергей Викторович – крупный, талантливый дипломат, министр иностранных дел нашей страны, которым мы можем гордиться. Эквивалента ему на сегодняшний день среди министров иностранных дел других стран я не вижу", — заявил РИА Новости бывший заместитель генерального секретаря ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.
По его мнению, "необходимости менять в нынешней ситуации министра иностранных дел нет". "Если Сергей Викторович сам захочет уйти, разве что", — добавил он.
Возможные преемники
Как отметил Данилин, на пост главы МИД обычно претендуют известные персоны, чаще всего это кадровые дипломаты. "Обычно это люди, которые связаны, так или иначе, с представительством интересов РФ в США. Там Лавров был представителем России при ООН. Это достаточно часто люди, которые занимают позиции, связанные с Америкой", — пояснил он.
Между тем Арбатов предположил, что в случае ухода Лаврова, скорее всего, его преемником "будет какой-то человек, о котором мы не думаем". "Не в стиле Владимира Путина принимать ожидаемое, прогнозируемое решение. Поэтому, я думаю, это будет какой-то неожиданный человек", — отметил политолог.
Эксперт полагает, что теоретически это может быть человек не из структуры МИД, "хотя президент РФ верит в бюрократическую систему, в государственную машину". "В этом смысле министром обороны назначается человек из военной или околовоенной среды, министром иностранных дел соответственно — человек из внешнеполитической или околовнешнеполитической среды. Но предсказать это невозможно", — заключил Арбатов.
Кто бы ни пришел на место Лаврова в случае его ухода, внешняя политика России не изменится, добавил он.
Новая должность для Лаврова
Некоторые политологи не исключают, что, если Лавров оставит пост главы МИД, ему могут предложить другие должности в политической системе России. Например, по мнению Данилина, Лавров может "получить кресло представителя в СБ".
Поляков считает, что Лаврову могут предложить должности "на каком-то аналогичном или более высоком уровне – например, в ранге вице-премьера правительства".