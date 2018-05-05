РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Эксперты проанализировали слухи о возможном уходе Лаврова с поста главы МИД

13:2505.05.2018
07206
© РИА Новости / Екатерина ЛызловаПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фотоМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В преддверии отставки правительства особое внимание политологов сосредоточено на фигуре главы МИД РФ Сергея Лаврова; эксперты единодушны в том, что в нынешней международной обстановке, а также с профессиональной точки зрения замена Лаврова нецелесообразна, единственным поводом для ухода может быть лишь собственное желание министра.

О возможных преемниках аналогичного уровня специалисты рассуждать не берутся, однако, по мнению некоторых, ведомство может возглавить человек с опытом постпреда в ООН, либо дипломат, занимающийся отношениями с США. Не исключена и "неожиданная" кандидатура, полагает один из опрошенных РИА Новости политологов.

Инаугурация президента России, после которой действующее правительство уйдет в отставку, состоится в понедельник, 7 мая, в ближайшее время ожидается назначение премьер-министра и формирование нового состава кабмина. Лавров возглавляет внешнеполитическое ведомство уже 14 лет.

Слухи об усталости

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СМИ сообщили о скором назначении Кудрина на "важный пост"
Как отмечают эксперты, "вбросы" о том, что 68-летний министр "устал" и "просится в отставку", уже давно появляются в информационном поле. Бывший дипломат, пожелавший остаться неназванным, не исключил, что Лавров, действительно мог устать от напряженного графика работы. "Вполне может быть, потому что это лошадиный труд. Я уже не говорю о том, что он сам сидит до одиннадцати каждый день, сам переделывает бумаги, сам пишет. Потом перелеты — часовые пояса, по десять часов туда-сюда", — сказал собеседник.

"Хиллари Клинтон, например, когда была госсекретарем, на глазах постарела. Для женщины это невыносимый труд. А он хоть и по своей природе спортсмен, но даже ему очень тяжело", — добавил экс-дипломат.

Депутаты перед началом заседания Государственной Думы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Госдума готова рассмотреть кандидатуру премьера на ближайшем заседании
Впрочем, еще в марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла "фейком" публикации в СМИ о возможной отставке главы российского внешнеполитического ведомства. Предположения, что "Лавров уже несколько лет говорил о желании покинуть свой пост, объясняя это усталостью", однако "по просьбе Путина доработал до президентских выборов", по словам Захаровой, похожи "на какую-то подброшенную дезу".

Сам Лавров, выступая 1 сентября 2017 года в МГИМО, заявил, что ему "очень комфортно и приятно работать с президентом Путиным". Тогда министр подчеркнул, что видит "целый ряд задач, которые необходимо решить на внешнеполитическом фронте". Лавров назвал самым главным в своей жизни то, что МИД активно этим занимается.

Замена не нужна

Дом правительства РФ и высотное здание на Кудринской площади. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Белицкий
Перейти в фотобанк
Эксперты оценили шансы кандидатов на пост премьера
"Обычно министров иностранных дел меняют, когда меняют внешнюю политику. Но никаких признаков, что эта внешняя политика изменится после инаугурации, я не вижу", — сказал РИА Новости руководитель Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Алексей Арбатов.

Главу МИД теоретически могли бы сменить, если бы был новый президент, или парламент, полагает он.

Глава Центра политического анализа Павел Данилин подчеркнул, что Лавров пользуется неизменным уважением президента, а замена возможна только в случае, если министр сам захочет покинуть этот пост. "Это персона, которая дольше всего занимает пост министра иностранных дел в новой России, и продемонстрировал он достаточно высокую эффективность на своем посту", — указал эксперт.

У Лаврова есть все основания рассчитывать на то, что в новом составе правительства он по-прежнему будет занимать эту должность, убежден заведующий кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Политологи рассказали, какие задачи ждут новое правительство
"Во всяком случае, он себя показал во многих ситуациях вполне эффективным министром, знаковым министром. На всех основных направлениях внешней политики он совершенно адекватно представляет нашу страну, отстаивая национальные интересы жестко и профессионально. Поэтому мне кажется, что сама идея замены министра на этом посту в принципе не очень понятна была бы", — отметил политолог.

"Я считаю, что с профессиональной точки зрения Сергей Викторович – крупный, талантливый дипломат, министр иностранных дел нашей страны, которым мы можем гордиться. Эквивалента ему на сегодняшний день среди министров иностранных дел других стран я не вижу", — заявил РИА Новости бывший заместитель генерального секретаря ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.

По его мнению, "необходимости менять в нынешней ситуации министра иностранных дел нет". "Если Сергей Викторович сам захочет уйти, разве что", — добавил он.

Возможные преемники

Дмитрий Медведев проводит заседание правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. 28 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Медведев назвал главные достижения правительства за шесть лет
Говоря о том, кто теоретически мог бы возглавить МИД, Орджоникидзе напомнил, что Лавров был постпредом РФ при ООН. "А ООН занимается всеми основными вопросами, которые существуют в мире. Любой постпред при ООН более широко знает главные международные проблемы, нежели, допустим, заместитель министра, который занимается двусторонними вопросами. Замминистра хорошо знает свое направление, и всё — за исключением, пожалуй, направления США, потому что у нас со Штатами отношения, которые охватывают весь спектр международных проблем", — указал Орджоникидзе.

Как отметил Данилин, на пост главы МИД обычно претендуют известные персоны, чаще всего это кадровые дипломаты. "Обычно это люди, которые связаны, так или иначе, с представительством интересов РФ в США. Там Лавров был представителем России при ООН. Это достаточно часто люди, которые занимают позиции, связанные с Америкой", — пояснил он.

Между тем Арбатов предположил, что в случае ухода Лаврова, скорее всего, его преемником "будет какой-то человек, о котором мы не думаем". "Не в стиле Владимира Путина принимать ожидаемое, прогнозируемое решение. Поэтому, я думаю, это будет какой-то неожиданный человек", — отметил политолог.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Лавров назвал партнерство с Китаем ключевым приоритетом внешней политики
На вопрос о том, не может ли быть новым министром иностранных дел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков или замглавы МИД РФ Сергей Рябков, курирующий, в том числе, отношения с США, он ответил: "Не знаю. У них тоже есть шансы занять этот пост. Но судя по тому, какие кадровые решения принимал Путин в прошлом — а я не думаю, что он изменился очень сильно за последнее время как политик и как человек, — скорее, нужно предположить, что он будет верен своему способу принятия таких решений и назначит кого-то, о ком мы сейчас даже не можем подумать".

Эксперт полагает, что теоретически это может быть человек не из структуры МИД, "хотя президент РФ верит в бюрократическую систему, в государственную машину". "В этом смысле министром обороны назначается человек из военной или околовоенной среды, министром иностранных дел соответственно — человек из внешнеполитической или околовнешнеполитической среды. Но предсказать это невозможно", — заключил Арбатов.

Кто бы ни пришел на место Лаврова в случае его ухода, внешняя политика России не изменится, добавил он.

Новая должность для Лаврова

Некоторые политологи не исключают, что, если Лавров оставит пост главы МИД, ему могут предложить другие должности в политической системе России. Например, по мнению Данилина, Лавров может "получить кресло представителя в СБ".

Поляков считает, что Лаврову могут предложить должности "на каком-то аналогичном или более высоком уровне – например, в ранге вице-премьера правительства".

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена