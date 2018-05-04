Источник: в ГД готовятся к встрече с Медведевым как с кандидатом в премьеры

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Фракции Госдумы готовятся к встрече с Дмитрием Медведевым как кандидатом на пост председателя правительства России, рассказал РИА Новости источник в парламенте.

"Фракции готовятся ко встрече именно с кандидатурой Медведева", — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что вопрос о даче президенту России согласия на назначение его кандидата на пост главы правительства рассмотрят на Совете Госдумы 7 мая.

Также он рассказал, что парламентские фракции в нижней палате проведут консультации с кандидатом в премьер-министры до рассмотрения его кандидатуры на пленарном заседании.

Инаугурация президента России, после которой действующее правительство уйдет в отставку, состоится в грядущий понедельник, в ближайшее время ожидается назначение премьер-министра и формирование нового состава кабмина.