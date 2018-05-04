Госдума готова рассмотреть кандидатуру премьера на ближайшем заседании

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Госдума в случае внесения кандидатуры на пост премьер-министра РФ 7 мая рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"В Государственной Думе на данный момент прорабатываются все возможные сценарии внесения кандидатуры на пост председателя правительства РФ, исходя из норм Конституции и сложившейся практики", — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Спикер пояснил, что "один из возможных вариантов внесения кандидатуры для дачи согласия на назначение председателя правительства РФ – сразу после вступления в свои полномочия президента РФ Владимира Владимировича Путина 7 мая".

"Мы определились для себя со следующим порядком работы: комитет Госдумы по контролю и регламенту должен подготовить и внести на Совет Госдумы, запланированный на 15.00 7 мая, процедуру рассмотрения вопроса дачи согласия президенту РФ на назначение председателя правительства в рамках ближайшего пленарного заседания Государственной Думы", — отметил Володин.

Инаугурация президента России, после которой действующее правительство уйдет в отставку, состоится уже в грядущий понедельник, в ближайшее время ожидается назначение премьер-министра и формирование нового состава кабмина.