Госдума готова рассмотреть кандидатуру премьера на ближайшем заседании

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Госдума в случае внесения кандидатуры на пост премьер-министра РФ 7 мая рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Спикер пояснил, что "один из возможных вариантов внесения кандидатуры для дачи согласия на назначение председателя правительства РФ – сразу после вступления в свои полномочия президента РФ Владимира Владимировича Путина 7 мая".
"Мы определились для себя со следующим порядком работы: комитет Госдумы по контролю и регламенту должен подготовить и внести на Совет Госдумы, запланированный на 15.00 7 мая, процедуру рассмотрения вопроса дачи согласия президенту РФ на назначение председателя правительства в рамках ближайшего пленарного заседания Государственной Думы", — отметил Володин.
Инаугурация президента России, после которой действующее правительство уйдет в отставку, состоится уже в грядущий понедельник, в ближайшее время ожидается назначение премьер-министра и формирование нового состава кабмина.