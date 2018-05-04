Путин назначил нового посла в Кении

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Максимычева новым послом РФ в Кении, говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Максимычева Дмитрия Игоревича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кении и постоянным представителем Российской Федерации при международных организациях в Найроби", — говорится в документе.

Ранее Максимычев работал, в частности, заместителем постоянного представителя России при ООН, заместителем директора департамента международных организаций МИД РФ.