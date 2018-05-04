Путин может предложить кандидатуру премьера сразу после инаугурации‍

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Владимир Путин после инаугурации может в любое время внести в Госдуму кандидатуру на пост премьера, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, нельзя точно сказать, когда это произойдет; это прерогатива президента.

Песков добавил, что пока не может рассказать, в какой форме президент объявит о назначении членов нового правительства.

"Еще раз повторяю: это целиком и полностью прерогатива главы государства. Но форма, конечно же, не будет менять сути", — сказал пресс-секретарь президента.

Выборы президента России состоялись 18 марта. Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов. Инаугурация пройдет 7 мая.