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Политика

Эксперты оценили шансы кандидатов на пост премьера

10:4804.05.2018
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© РИА Новости / Антон БелицкийПерейти в фотобанкДом правительства РФ и высотное здание на Кудринской площади. Архивное фотоДом правительства РФ и высотное здание на Кудринской площади. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Белицкий
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Кандидатура на должность председателя российского правительства остается главной интригой в преддверии инаугурации президента Владимира Путина. По мнению большинства депутатов и экспертов, опрошенных РИА Новости, наиболее высокие шансы стать главой нового кабмина имеет нынешний премьер Дмитрий Медведев. Впрочем, в шорт-лист попали также ряд действующих министров, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Ранее зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") заявил РИА Новости, что депутаты, вероятнее всего, утвердят кандидатуру на пост российского премьера на следующий день после инаугурации президента.

Решение за президентом

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Политологи рассказали, какие задачи ждут новое правительство
Большинство депутатов в беседе с РИА Новости воздержались от прогнозов относительно кандидатуры премьер-министра. В частности вице-спикер Госдумы от "Единой России" Ольга Тимофеева и первый замруководителя "Единой России" Андрей Исаев дали понять, что назначение на этот высокий пост является прерогативой главы государства, поэтому необходимо дождаться его решения.

Между тем, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) не исключил, что такое решение может быть непредсказуемым и может зависеть от текущей международной обстановки. "Знаю, что кадровый подход у президента строится, в том числе и на принципах непредсказуемости, и здесь могут быть приняты самые разные решения. И ещё зависит, я думаю, от международной обстановки", — заявил Нилов.

С этим соглашается и ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов. Он добавил, что если на протяжении прежних шести лет действовали обязательства, которые Путин на себя взял перед Медведевым в свое время: что он гарантирует ему премьерский пост, то едва ли они могут распространяться на следующий срок.

"К тому же, тот очень высокий процент голосов, который получил действующий президент (на прошедших выборах), он как бы развязывает ему руки в решении этого вопроса. Поэтому здесь все зависит от того, что, с точки зрения Путина, является основной задачей правительства", — пояснил Беспалов.

Профессор РАНХиГС, политолог Владимир Слатинов в свою очередь отметил, что международные факторы имеют значение при принятии этого кадрового решения.

"Мы понимаем, что это усиление давления требует консолидации власти. А уход действующего премьера – это очень серьезное перераспределение сфер влияния, перестройка механизма принятия решений. В ситуации усилившегося давления, конечно, Путину пойти на это было бы очень рискованно", — полагает он.

Ставки на Медведева

Дмитрий Медведев проводит заседание правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. 28 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Медведев назвал главные достижения правительства за шесть лет
Многие депутаты и политологи уверенны, что Дмитрий Медведев имеет наиболее вероятные шансы возглавить новое правительство. Они исходят из настроения политических элит и курса на внутреннюю стабильность в условиях внешнего давления запада.

Зампред "Справедливой России" Михаил Емельянов делает такой прогноз и на основе частого появления Медведева в медиапространстве, его уверенного и спокойного поведения.

"Есть много признаков того, что Медведев останется… Если говорить вообще о лице будущего правительства, то оно, на мой взгляд, будет определяться не столько тем, кто будет премьер-министром, но тем, кто будет министром финансов, министром экономического развития, потому что именно эти два министерства тормозят экономический рост России", — заявил РИА Новости Емельянов.

По словам политолога, члена экспертного совета фонда ИСЭПИ Леонида Полякова в пользу кандидатуры нынешнего премьера свидетельствуют высказывания и оценки, которые президент Владимир Путин давал о работе правительства и премьера в частности.

"Недавний отчет Медведева в Госдуме показал, что он пользуется поддержкой практически всех парламентских политических партий, хотя были и критические высказывания", — сказал Поляков

Профессор РАНХиГС, политолог Владимир Слатинов в свою очередь также отметил, что обострение международной ситуации вокруг России и очень серьезное усиление давления на страну будет иметь значение при назначении нового главы правительства. "Мы понимаем, что это усиление давления требует консолидации власти. А уход действующего премьера – это очень серьезное перераспределение сфер влияния, перестройка механизма принятия решений. В ситуации усилившегося давления, конечно, Путину пойти на это было бы очень рискованно", — полагает он.

Политолог добавил, что Медведев является своеобразным "громоотводом" для Путина, в случае принятия непопулярных решений, таких как увеличение налоговой нагрузки и пенсионного возраста. "Я даю семь к трем, что Медведев останется", — сказал эксперт.

Другие кандидатуры

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СМИ сообщили о скором назначении Кудрина на "важный пост"
Рассматривая альтернативные варианты кандидатов на премьерское кресло, эксперты считают, что на него в первую очередь могут претендовать политики, способные решить проблему экономического развития страны.

"Среди министров такие есть. Это прежде всего (министр промышленности и торговли Денис) Мантуров, (вице-премьер РФ Дмитрий) Рогозин, (министр строительства и ЖКХ РФ Михаил) Мень, (министр сельского хозяйства Александр) Ткачев", — отметил депутат Госдумы Михаил Емельянов.

Политолог Поляков в свою очередь наряду с Медведевым рассматривает столичного мэра Сергея Собянина. "Если рассматривать команду запасных, то, мне кажется, что в этом списке московский мэр стоит на одном из первых мест. Безусловно, если что-то изменится, может Медведев сам откажется, такие вещи бывают, то первым сменщиком, кто может претендовать на этот пост, был бы, конечно, Сергей Семенович Собянин", — сказал он.

Между тем, по мнению Сергея Беспалова, кроме Собянина этот пост подошел бы главе Ростеха Сергею Чемезову, как специалисту, благодаря которому удалось достичь положительных результатов в работе оборонно-промышленного комплекса.

"С этой точки зрения кандидатура, например, главы Ростеха Сергея Чемезова казалась бы оптимальной. Но при этом могут быть и другие назначения, вполне можно рассматривать и кандидатуру Собянина, и даже кандидатуру главы Счетной палаты Татьяны Голиковой", — предположил эксперт.

Политолог Слатинов в шорт-лист на пост премьера также включил фамилии Сергея Собянина, Алексея Кудрина и даже первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. "Если Путин пойдет на резкий, нестандартный ход, исключать этого я все-таки не стал бы", — рассказал он.

Кроме того, в преддверии назначения нового правительства в СМИ все чаще фигурирует имя Алексея Кудрина. Так на днях газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Путин якобы рассматривает возможность назначения бывшего министра финансов на серьезную должность, где он будет отвечать за экономическую стратегию России и ее отношения с западом.

Женщина-премьер

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Медведев: за 25 лет удалось сформировать эффективную законодательную власть
Кроме того, Слатинов, как и Беспалов, не исключает рассмотрение на пост главы правительства кандидатуры женщины-политика. "Это, возможно, (глава ЦБ Эльвира) Набиуллина или (председатель Счетной палаты Татьяна) Голикова… И у Набиуллиной, и у Голиковой политические и управленческие способности выше, чем у, так называемых, молодых технократов. Плюс ко всему женское лицо во многом компенсирует негатив, в том числе негатив непопулярных реформ, которые неизбежны", — предположил он.

Однако эксперт уточнил, что Набиуллина ценна для Путина на своем месте в качестве председателя ЦБ, а вот Голикова могла бы стать подходящим вариантом.

"Голикова имеет уникальный потенциал: она была в Минфине – то есть она раздавала деньги – причем говорят, что она была прекрасным заместителем министра финансов. Потом она была собственно министром здравоохранения, курировала социалку – то есть человек прекрасно знает эту сферу. А теперь она, как руководитель счетной палаты смотрит на это все вообще со стороны, и она хорошо понимает, как функционирует эта машина. Плюс ко всему ей лично доверяет Путин. Для Владимира Владимировича фактор личного доверия имеет огромное значение", — пояснил он.

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