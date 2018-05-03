Правовое управление Госдумы поддержало концепцию проекта о контрсанкциях

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правовое управление Госдумы поддержало концепцию законопроекта об ответных мерах на санкции США и других стран, следует из заключения, опубликованного в базе данных нижней палаты.

"Концепция законопроекта возражений не вызывает, вместе с тем усматривается необходимость соотнесения отдельных его положений с федеральными законами, регулирующими схожие правоотношения… По законопроекту имеются замечания в части уточнения терминологии", — говорится в заключении.

Отмечается, что ряд терминов не используется в российском законодательстве, при этом их содержание законопроект не раскрывает: "экономические санкции", "ракетно-двигательная отрасль", "умаление территориальной целостности, безопасности Российской Федерации", "экономическая дестабилизация", "аналог лекарственного средства или лекарственного препарата".

Все юридико-технические, лингвистические и другие замечания правового характера переданы в комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Законопроект о контрсанкциях

В ответ на расширение антироссийских санкций группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий санкции против Соединенных Штатов. В частности, документ содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов. Помимо этого, проект предлагает приостановить сотрудничество России и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Госдума рассмотрит документ 15 мая.