Правовое управление Госдумы поддержало концепцию проекта о контрсанкциях

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правовое управление Госдумы поддержало концепцию законопроекта об ответных мерах на санкции США и других стран, следует из заключения, опубликованного в базе данных нижней палаты.
Отмечается, что ряд терминов не используется в российском законодательстве, при этом их содержание законопроект не раскрывает: "экономические санкции", "ракетно-двигательная отрасль", "умаление территориальной целостности, безопасности Российской Федерации", "экономическая дестабилизация", "аналог лекарственного средства или лекарственного препарата".
Все юридико-технические, лингвистические и другие замечания правового характера переданы в комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Законопроект о контрсанкциях
Госдума рассмотрит документ 15 мая.