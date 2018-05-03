ЦИК опроверг сообщения о недостатках в работе избиркома Татарстана

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Заявления о недостатках в деятельности избирательной комиссии Татарстана, в том числе недостаточной разъяснительной работе в преддверии выборов президента РФ, не подтвердились, сообщил член ЦИК России Антон Лопатин.

Он отметил, что поводом для рассмотрения ситуации в регионе стало обращение, поступившее в ЦИК от координатора ассоциации наблюдателей Татарстана. Он жаловался на то, что в республиканском избиркоме была проведена недостаточная работа по разъяснению избирательного законодательства и принятых порядков организации видеонаблюдения и голосования по новому механизму "мобильный избиратель" в ходе прошедших 18 марта выборов президента РФ, уточнил член ЦИК.

"Мы совместно с избирательной комиссией республики Татарстан разобрались с этой ситуацией. Сразу скажу, что те обстоятельства, которые были указаны в обращении, не подтвердились", — сообщил Лопатин на заседании Центризбиркома в четверг.

Он добавил, что в избиркоме Татарстана был организован ряд круглых столов по этим вопросам, особое внимание к выборам проявила региональная общественная палата, а 18 марта работал общественный штаб по наблюдению за выборами.