Сценарий инаугурации президента в основном определили, заявил Песков

СОЧИ, 3 мая – РИА Новости. Сценарий инаугурации президента РФ Владимира Путина в основном определен, кортеж может быть задействован только в Кремле, нюансы дорабатываются, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сценарий нынешней инаугурации прорабатывается", — сказал Песков. "В основном он понятен, во многом он схож с той традиционной церемонией, которая существует", — отметил он.

По его словам, "основная подготовка фактически вступила в завершающую стадию, какие-то нюансы остаются, но они дорабатываются". На вопрос о том, будет ли использоваться новый автомобиль из проекта "Кортеж", Песков сказал, что "все эти детали дорабатываются".

"Много сейчас пишут на счет того, что не будет переезда, но здесь не нужно забывать, что в прошлый раз президент переезжал из Дома правительства в Кремль. Сейчас необходимости в этом переезде нет ", — сказал Песков.

"Каким-то образом, конечно, кортеж будет использоваться, потому что он переезжает из рабочего корпуса в Большой Кремлевский дворец, но как это будет церемониально, все эти нюансы сейчас дорабатываются", — добавил пресс-секретарь.