СМИ сообщили о скором назначении Кудрина на "важный пост"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может назначить председателя совета Центра стратегических разработок, экс-министра финансов Алексея Кудрина на "важный пост", сообщает Financial Times.

По информации издания, на новой должности Кудрин должен будет отвечать за экономическую стратегию России и за ее отношения с Европой и США. Отмечается, что назначение может произойти еще до инаугурации президента.

Такой шаг может быть воспринят на Западе как сигнал о готовности к компромиссу со стороны России, которая в настоящее время находится с ними "в состоянии конфликта на все фронтах", говорится в статье.

По данным источников издания, наиболее вероятным сценарием является назначение Кудрина на одну из должностей в администрации президента. При этом некоторые из них не исключают, что он может стать вице-премьером, взяв на себя часть полномочий премьера в сфере экономики.

В марте Кудрин, выступая на форуме "Россия — страна возможностей" отказался комментировать возможность своего возвращения во власть, однако выразил готовность помогать новому правительству, если оно "не будет останавливаться на полумерах".