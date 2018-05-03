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Политика

Непредсказуемый и сложный: политологи рассказали о новом сроке Путина

09:3803.05.2018
(обновлено: 09:45 03.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин. Архивное фотоВладимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Новый президентский срок Владимира Путина, который 7 мая вступит в должность главы государства в четвертый раз, станет непредсказуемым и сложным, считают политологи и парламентарии.

Опрошенные РИА Новости законодатели говорят, что в свои 65 лет президент находится в отличной физической форме и прекрасно может справиться с нагрузками.

Решение амбициозных задач

Как считают депутаты Госдумы, сложность нового срока определяется задачами, которые поставил перед страной президент в своем послании Федеральному собранию. Тогда президент в качестве приоритетов выделил улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресную социальную помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в РФ и другие направления социальной политики. Одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие Путин назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое.

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Зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сказал, что предстоит интересная шестилетка. "Новый срок будет непредсказуемым и интересным. С одной стороны поставлены очень серьезные цели и задачи в послании президента, амбициозные, сверхамбициозные. Но для того, чтобы это чтобы это все выполнять, для этого нужны серьёзные финансы, а самое главное нужны те, кто это будет делать", — заявил он.

Во многом с ним согласен первый заместитель руководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев, который указывает на серьезность намерений президента, направленных на обеспечение прорывного развития страны. В первую очередь, по мнению политика, речь идет об удвоении финансирования здравоохранения, продлении средней продолжительности жизни до 80 лет, создании программы активного долголетия, обеспечении устойчивого роста доходов и покупательной способности, а также рост пенсий на уровень выше инфляции. "Речь идет о серьезных мерах, направленных на обеспечении прорывного развития России, развития информационных технологий, транспортной инфраструктуры, использование географического положения нашей страны в этом смысле, проведение диверсификации оборонно-промышленного комплекса", — добавил Исаев.

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© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь указывает на возможные потрясения, которые могут произойти в случае игнорирования этих насущных вопросов. "Сейчас или Путин предложит стране реальную внутреннюю программу развития, усилит кадровый состав тех, кто занимается экономикой, финансами, промышленностью, или нас ждут тяжелейшие потрясения", — заявил Зюганов.

Он отметил, что внешней политике предстоит уделять не меньше внимания. Россия четко заявила о своих геополитических интересах и нашла сторонников и друзей, с которыми работает на площадках БРИКС и ШОС, считает глава КПРФ. Однако, по его словам, США бросили серьезный вызов РФ.

Парламентарии не сомневаются, что ближайшие шесть лет президентства будут Путину по силам, поскольку, по их мнению, он находится в прекрасной физической форме и справится со многими нагрузками. К примеру, Нилов убежден, что в работоспособности глава государства даст фору многим молодым.

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Воспитание новых

Опрошенные РИА Новости политологи считают, что очередная шестилетка станет самым сложным президентским сроком Путина из всех — ему предстоит делать экономическую модернизацию в условиях недружественного внешнего окружения и готовить страну к трансферу власти, воспитав новый слой управленцев. Эксперты при этом не ждут каких-то сюрпризов в поведении российского лидера, по их мнению, "это будет тот же Путин". Перемены в стиле управления, произошедшие в последние годы сохраняться и получат развитие, в большей степени это коснется кадровой политики — в этой части президент может стать более жестким, считают политологи.

Четвертый срок начинается фактически в условиях холодной войны с Западом, но если некоторые внешнеполитические проблемы могут быть заморожены, то внутри страны именно сейчас, на этом фоне, придется проводить непопулярные социальные реформы, предполагают аналитики. Причем, указывают они, для власти было бы желательно реализовать их до 2021 года, то есть до начала нового федерального избирательного цикла.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Конечно, это самый сложный срок для Владимира Путина — по той простой причине, что он, скорее всего, крайний, и придется готовить страну к трансферу власти от Владимира Путина кому-то другому", — сказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Мухин полагает, что президент на новом сроке, скорее всего, будет пытаться оказывать большее влияние на экономическую политику в стране. Нынешнее правительство в целом справилось и с майскими указами, и с трудным форматом работы в санкционном режиме, подтвердил он, "тем не менее, практика показывает, что контроль со стороны президента действует стимулирующе".

При этом уже очевидно, что ближайшие годы для России будут проходить фактически в условиях новой холодной войны и очень жесткого международного давления, отметил политтехнолог Евгений Минченко. "Поэтому, я думаю, каких-то сюрпризов нам от Путина ждать не имеет смысла, это будет, в общем-то, тот же Путин. Другое дело, что, скорее всего, это будет самый сложный президентский срок Владимира Путина", — считает эксперт.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сложность ситуации, по его словам, предопределена двумя факторами: "жесткое внешнее давление плюс очевидный кризис существующей на сегодня экономической модели". "То есть придется делать экономическую модернизацию в условиях недружественного окружения", — уточнил Минченко.

Одной из задач президента на новом сроке, по мнению Минченко, станет подготовка новых кадров. "Думаю, что Путин будет пытаться воспитать вот этот новый слой управленцев, которые будут постепенно брать в руки рычаги управления. Собственно, это тестирование уже началось в период массовой замены глав регионов", — добавил он.

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© РИА Новости
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На третьем сроке президент проявлял значительную активность, отметил вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его мнению, нет предпосылок к тому, что в грядущий период работы это как-то изменится.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Макаркин отметил, что преждевременно строить догадки о возможном преемнике; эксперт затруднился сказать, может ли его поиск начаться сразу с началом нового президентского срока, предложив дождаться хотя бы формирования нового кабинета министров.

"Посмотрим на новый состав правительства, например. Если там появится кто-то из возможных кандидатов в преемники, значит, поиск начался… Причем не факт, что в правительстве появится потенциальный преемник. Но в качестве одного из вариантов это возможно", — уточнил политолог.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов предполагает, что изменения в управленческом и политическом стиле Путина, которые он демонстрировал последние несколько лет, сейчас просто получат продолжение. "Я имею в виду более требовательный стиль в кадровой политике, больше ответственности за результаты, больше ротации горизонтальной и вертикальной на основных позициях", — уточнил эксперт.

Джордж Буш-младший. Архивное фото
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По его мнению, "стиль президента будет более жестким в части кадровой политики", что можно связывать как с серьезностью геополитической ситуации, в которой оказалась страна, так и с изменением философии самого президента.

Ремизов напомнил, что Путиным уже было продекларировано преимущественное внимание в экономико-технологической сфере. Можно надеяться, что эти важные приоритеты получат реализацию в ходе следующих шести лет, добавил эксперт.

"Конечно, в любом случае, реальную повестку президента будут, во многом, определять отношения России и Запада, которые, на мой взгляд, фактически обречены на то, чтобы строиться по модели такого "санкционного удушения" и попыток изоляции Москвы, что может потребовать перестройки экономики, системы управления и финансовой системы", — заметил он.

Поэтому, как полагает Ремизов, "внутренние ответы на внешние вызовы будут основной формулой этого срока", и именно поиск правильной формулы таких ответов будет составлять его главное содержание.

Ангела Меркель и Дональд Трамп. Архивное фото
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Аналитик считает важным, "чтобы преемником Путина выступила не отдельно взятая личность, а система институтов, чтобы в России была выстроена более распределенная и при этом устойчивая модель власти". Это, по его словам, потребует принятия определенных решений не на завершающем этапе этого срока, а сразу же, на старте.

Эксперты отмечают, что в новом сроке президент может обратиться к решениям в социальной сфере, сложным с точки зрения общественного мнения. К таким относится, например, вопрос повышения пенсионного возраста, которое может вызвать недовольство многих граждан, но за которое ратуют экономисты, объясняя необходимость увеличения возрастной планки тем, что иначе просто не выдержит пенсионная система.

Макаркин считает, что не стоит недооценивать и дискуссию о необходимости изменений фискальной политики, это не только экономическая, но и социальная тема; например, одна из предлагаемых мер — отмена льгот по НДС — также может отразиться на многих гражданах. Он не исключает, что подобные непопулярные социальные реформы возможны именно на четвертом сроке Путина.

"Здесь есть такой момент: в 2021 году будут парламентские выборы, поэтому проводить эти реформы в 2021 году — маловероятно. Это 2018-2020 годы — есть этот период примерно двух с половиной лет — наверное, многое из этого и будет проведено в этот период", — считает эксперт.

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