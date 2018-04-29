Источник: окончательный сценарий инаугурации Путина пока не утвержден

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Окончательный сценарий инаугурации президента России Владимира Путина, которая пройдет в Кремле 7 мая, пока не утвержден, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки к мероприятию.

Инаугурация президента состоится 7 мая.

"Программа пока так и не утверждена. Но, как ожидается, окончательный сценарий согласуют в ближайшее время", — сказал собеседник агентства.

Ранее источники рассказали РИА Новости, что подготовка к инаугурации идет полным ходом — выбран диктор, который проведет церемонию.