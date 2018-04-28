Сопредседателей предвыборного штаба Путина пригласили на инаугурацию

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сопредседатели предвыборного штаба избранного президента России Владимира Путина получили приглашение на церемонию инаугурации главы государства, которая состоится 7 мая.

Руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, которая во время работы штаба была одним из трех его сопредседателей, рассказала РИА Новости, что уже получила приглашение на церемонию. "Да, я получила", — сказала она.

Глава центра имени Рогачева Александр Румянцев также приглашен на инаугурацию, но, по его словам, присутствовать на ней не сможет из-за отъезда.

"Я буду далеко от родины по заданию партии народа. Я там не буду. Да, приглашения рассылают", — сказал Румянцев.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.