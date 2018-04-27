Путин рассказал о перспективах пространственного развития страны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Пространственное развитие страны не означает только развитие крупных агломераций, оно будет связано с развитием транспортной инфраструктуры, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Пространственное развитие страны. Валентина Ивановна (Матвиенко) об этом говорила и сказала, что речь, скорее всего, пойдёт о развитии крупных агломераций. Не так. Там есть такая точка зрения, вы правы, но побеждает другой подход, который заключается в том, чтобы вот это пространственное развитие страны было связано, прежде всего, с развитием транспортной и другой инфраструктуры между населёнными пунктами с тем, чтобы пространство между населёнными пунктами обживалось", — заявил Путин на встрече с Советом законодателей Российской Федерации при ФС РФ.

Путин добавил, что власть будет уделять внимание и крупным городам, и малым городам, но "упор предлагается сделать именно на пространственное развитие".