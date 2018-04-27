Лавров обсудил с коллегой из Азербайджана карабахское урегулирование

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым аспекты нагорно-карабахского урегулирования и статус Каспия, сообщает МИД РФ.

"Были обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений. Министры отдельно остановились на ходе подготовки к проведению V Каспийского саммита и подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Затрагивались также некоторые аспекты нагорно-карабахского урегулирования", — говорится в сообщении.

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