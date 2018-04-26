Врио главы Самарской области Азаров заявил об участии в выборах губернатора

САМАРА, 26 апр – РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о том, что будет участвовать в выборах главы региона осенью этого года.

"Мне неоднократно этот вопрос задавали… Я все время отвечал очень просто: поскольку я назначен на эту должность президентом страны, я должен сначала по этому поводу узнать мнение… Владимира Владимировича Путина. И вчера пожелание успехов, в том числе в избирательной кампании, прозвучало, поэтому я принял для себя решение участвовать в выборах губернатора Самарской области", — сказал Азаров в четверг в эфире телеканала "Россия 24 — Самара".

Азаров был назначен врио губернатора области в сентябре прошлого года. В 2010-2014 годах он занимал пост мэра Самары, а с 2014 года был членом Совета Федерации от региона. В феврале в интервью РИА Новости Азаров говорил, что примет решение об участии в местных выборах после указаний президента Владимира Путина. В среду глава государства на встрече с врио губернаторов пожелал им успехов в "практической деятельности" и выразил надежду, что она будет оценена жителями регионов на выборах в сентябре этого года.

Досрочные выборы губернатора Самарской области состоятся 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Глава региона избирается сроком на пять лет.